'Pantera Negra: Wakanda Por Siempre' gana el Óscar a Mejor Vestuario

Pantera Negra: Wakanda Por Siempre, la película más reciente de Marvel Studios disponible en Disney+, nuevamente transporta a los fans al fascinante reino de Wakanda para vivir allí una nueva aventura, ganó el Óscar a Mejor Diseño de Vestuario.



La cinta recibió cinco nominaciones al premio Oscar 2023, destacando una vez más el admirable trabajo de la diseñadora Ruth Carter, ganadora del Óscar en 2019 por la primera parte de esta cinta. En la nueva película, Carter regresa a los conceptos introducidos cuatro años atrás y los expande de formas impensadas.



La diseñadora dedicó el premio a su madre, quien la semana pasada falleció y ahora “está con los ancestros”, dijo al agradecer el reconocimiento.



Para Carter, la posibilidad de revisitar y expandir el reino fue inspiradora. “Wakanda en sí es todo un concepto. Teníamos muchas ganas de volver a eso. Esta película te da más. Más fuerzas armadas, paisajes, culturas, tecnología que se ha actualizado…”, señala.



A la hora de crear el aspecto de Shuri, la joven princesa fuertemente afectada por la muerte de su hermano, Carter quiso hacer honor al viaje emocional del personaje. “Sabíamos que era una película sobre duelo y el dolor de la pérdida, y no quería acentuar demasiado la vestimenta de Shuri porque era importante mantener el estado de ánimo sombrío con el que se la presenta inicialmente. En la primera película, vestía colores vivos. En esta, se la ve en grises. La vestimenta es sencilla, ajustada al cuerpo, protectora”, describe la diseñadora. A medida que avanza el relato, Shuri va cobrando vida y eso se ve reflejado en su vestimenta.



La reina Ramonda, en tanto, luce trajes basados en la belleza, la realeza africana y la tecnología. “Trajimos a nuestros artistas de 3D para que nos crearan una nueva corona para ella, la que usa en las Naciones Unidas. Ryan realmente quería que entrara en la ONU con algo realmente regio, con una gran presencia. Para esto se eligió el violeta y para el palacio el rojo. Tenemos una historia de los colores que usa, hasta del blanco”, relata Carter, al tiempo que no duda en elogiar el talento de la actriz Angela Bassett para empoderar el vestuario de Ramonda.



Bassett, por su parte, no escatima en elogios para Carter, con quien colaboró en numerosas películas. “Ruth nos ha transportado a un nivel más allá de lo sublime. Los bordados, las joyas, las capas, los tocados… Les dio una nueva dimensión”, concluye la artista.



En el caso de las Dora Milaje, la nueva película permitió a Carter reintroducir a las guerreras a través de elementos que la audiencia ya conoce sobre ellas, pero al mismo tiempo mejoró sus armaduras y las adaptó para que pudieran nadar con sus trajes.



Para el look de Nakia (Lupita Nyong’o), la misteriosa espía de Wakanda que se embarca en una misión submarina, Carter diseñó un traje sumergible en tonos verdes y con bioluminiscencia, fuertemente inspirado en los tatuajes de marcas tribales creados por pintores sudafricanos. En todos los casos de trajes que se lucirían bajo el agua, la diseñadora y su equipo probaron las prendas sumergidas para asegurarse de que el aspecto fuera el adecuado.



“Teníamos un gran tanque en el escenario 7 en donde podíamos poner los trajes frente a la cámara y ver el nivel de oscuridad bajo el agua con la iluminación, cómo se veía la luminiscencia y el impacto que tenían”, cuenta Carter.



El relato de Wakanda Por Siempre llevó a Carter y su equipo más allá de las fronteras del reino y hacia las profundidades de Talokán, inspirándose en las culturas de Mesoamérica para dar vida a los trajes de los distintos miembros de la nueva civilización del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).



El equipo de vestuario trabajó con historiadores para darle un aspecto auténtico a la vestimenta, pero el hecho de que habitaran bajo el agua les brindó más libertad creativa, pasando así de las referencias históricas a la imaginación. A su vez, Carter consultó con especialistas en ciencias marinas para incorporar elementos de las profundidades del mar en el aspecto de los talokaniles.



“El vestuario de Namor (Tenoch Huerta Mejía) refleja la tradición que honra y la posición que tiene como rey. Usamos algas marinas para hacer su tocado y su capa tejida a mano. Le agregamos caracolas y cuentas. Su apariencia te da la impresión de que viajó por el tiempo”, describe Carter, en relación al personaje del gobernante de Talokán, y agrega: “Tiene una especie de toga que usa bajo el brazo y sobre su hombro que parece romana o griega. Y puede usarla porque no estamos ceñidos a una época de los mayas. Estamos mostrando que tiene una historia que contar. Tiene la historia de su vida y la del desarrollo de su mundo”.