Jamie Lee Curtis se corona con el Óscar después de una larga trayectoria

Hija de dos actores legendarios, Jamie Lee Curtis forma parte de la realeza de Hollywood y se ha consolidado como una actriz imprescindible, tan cómoda en el cine de terror como en un striptease. Ahora también tiene un Óscar.



La actriz estadounidense de 64 años se llevó el domingo su primer premio de la Academia en su primera nominación, por interpretar a la auditora fiscal Deirdre Beaubeirdre en la alocada comedia 'Todo en todas partes al mismo tiempo'.



"Sé que parece que estoy sola (en el escenario), pero no lo estoy, estoy representando a cientos de personas", dijo al recibir su estatuilla.



Tras más de 40 años de carrera en Hollywood, la artista supera definitivamente a sus famosos padres, Janet Leigh (Psicosis) y Tony Curtis (Fuga en Cadenas), nominados pero nunca oscarizados.





En 'Todo en todas partes al mismo tiempo', Curtis es la única actriz destacada que no tiene origen asiático y uno de los cuatro nominados al Premio de la Academia junto con Yeoh, Ke Huy Quan y Stephanie Hsu, quien también competía en la categoría de mejor actriz de reparto.



Durante el film, mientras Deirdre relata todos los errores que Evelyn ha cometido con sus impuestos, los personajes se ven envueltos en una batalla épica en múltiples universos para salvar a la humanidad de un poderoso villano.



Curtis, apodada 'The Body' (El cuerpo) por su físico esbelto, subvierte esa imagen en esta película al dar vida a una panzona Deirdre, que luce una melena desaliñada, un jersey de cuello alto color mostaza y un chaleco amarillo limón.





"Estuve hundiendo mi estómago desde que tenía 11 años, cuando uno empieza a ser consciente de los chicos y el cuerpo y se pone jeans súper ajustados", escribió en Instagram en 2022.



"Decidí muy específicamente renunciar a eso y liberar cada músculo que tenía y que solía apretar para ocultar la realidad. Ese era mi objetivo. Nunca me había sentido más libre creativa y físicamente".



En la película, su agente de la dirección impositiva tiene una pelea épica con el personaje de Yeoh, le salen dedos de perrito caliente y termina en un universo como la amante de Yeoh. Es una interpretación poco convencional y sin restricciones de alguien que actúa desde su adolescencia.



"Amé a Deirdre porque sé lo sola y lo olvidada que está. Entendí lo que pasa dentro de ella", dijo Curtis a The Washington Post.



Al coronarse con el Óscar, Curtis superó a la ganadora del Globo de Oro Angela Bassett ("Pantera negra: Wakanda por siempre"), a Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin"), a Hong Chau ("La ballena") y a su propia coprotagonista Hsu.



Previo al Óscar, Curtis ya había ganado el prestigioso premio del Sindicato de Actores (SAG).





- De "Halloween" a los múltiples universos -

Curtis nació cerca de Los Ángeles en noviembre de 1958, pero sus padres se divorciaron unos años después y fue criada por su madre y su padrastro corredor de bolsa.



Después de una vida itinerante en la escuela secundaria, que terminó en un internado de élite de la costa este, Curtis estudió solo un semestre en la universidad antes de abandonar para dedicarse a la actuación.



Su debut cinematográfico fue como la heroína Laurie Strode en la película de terror de 1978 "Halloween", un gran éxito de taquilla que generaría múltiples secuelas.



La productora Debra Hill admitió que contrató a Curtis porque su madre había protagonizado "Psicosis" de Hitchcock, en la que murió a manos de Norman Bates en la infame escena de la ducha.



Pero la saga le daría a Curtis uno de sus papeles más icónicos, que repitió hace poco en 'Halloween Kills: La noche aún no termina' (2021).



Curtis ha encarnado decenas de papeles en cine y televisión, desde la comedia de 1983 'De mendigo a millonario', con Eddie Murphy, hasta 'Los enredos de Wanda' de 1988 junto a Kevin Kline, 'Mentiras verdaderas' de 1994 con Schwarzenegger y la serie de televisión 'Scream Queens'.



Recientemente, apareció en la saga de películas de misterio 'Entre navajas y secretos'. En 2003, protagonizó junto a Lindsay Lohan una popular nueva versión de 'Un viernes de locos', en la que los cuerpos de madre e hija se intercambian mágicamente. Curtis ha dicho que podría haber una secuela.



En cuanto a los próximos proyectos, Curtis protagonizará una adaptación cinematográfica del videojuego 'Borderland' con Cate Blanchett, y una serie de televisión basada en la detective Kay Scarpetta de las novelas policiales de Patricia Cornwell.



Curtis está casada desde 1984 con el actor, director y guionista nominado al Óscar Christopher Guest ("This Is Spinal Tap"). La pareja tiene dos hijos, Annie y Ruby.