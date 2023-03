Pablo Lyle enfrenta nuevo proceso legal por homicidio involuntario

Después de tres años de litigio legal y arresto domiciliario, el actor Pablo Lyle fue sentenciado, en Miami, Florida, a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.



Los hechos en los que resultó involucrado Lyle ocurrieron en 2019, tras un accidente de tráfico. Y aunque dicha situación ya está juzgada, últimamente se dio a conocer que la familia del occiso hay realizado un nuevo proceso judicial de orden civil para pedir una compensación económica por parte del actor y su cuñado Lucas Delfino, quien también estuvo involucrado en el hecho.

"Las aseguradoras han negado el derecho de pagarle a la familia de la víctima. Entonces, hay un litigio civil que está ocurriendo en estos momentos, están demandados Lucas Delfino y Pablo Lyle", explicó Sandra Hoyos, abogada de Miami, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "El caso está vigente, está en la corte de Miami en este momento".



La experta penalista argumentó que las condiciones de dicha demanda no son claras porque se mantienen en secreto. "No tenemos más detalles al respecto en términos de cuándo será la próxima audiencia o cuáles son las propuestas para llegar a un acuerdo porque, como sabemos, esos temas se mantienen confidenciales, aún fuera de la vista de la corte".



Explicó que hasta que no se llegue a un acuerdo no se tendrán detalles al respecto. "Hasta la próxima audiencia tendremos más información si esto va a juicio o va a una mediación o una conciliación de lo que está pidiendo cada parte".



Si bien Sandra Hoyos no sabe la cifra que pide la familia de Juan Hernández, hay cifras que se mencionan. "Hemos escuchado que es entre uno y cinco millones, pero, realmente, esa información no se puede confirmar en estos momentos".