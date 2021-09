Nuevo capítulo en la pelea entre los hermanos Vives: Guillermo tildó de "narcisista" a Carlos

El chef Guillermo Vives, conocido como ‘Guillo’, publicó este sábado en sus redes sociales un mensaje en el que arremetió contra su hermano Carlos y lo tildó de “narcisista”.



Este calificativo se suma a la serie de tensiones que se han presentando entre ambos en los últimos meses. En su cuenta de Instagram escribió: Carlos Vives, no te inventes una historia de la que Colombia fue testigo. Tu nivel de narcisismo jamás te permitirá reconocer el talento de los demás”.

Carlos Vives, no te inventes una historia de la que Colombia fue testigo.

Tu nivel de narcisismo jamás te permitirá reconocer el talento de los demás. — guillovives (@guillovives) September 11, 2021

El distanciamiento de estos hermanos al parecer comenzó a presentarse luego de que el menor de los Vives revelara que había vendido su parte del restaurante Gaira, ubicado en Bogotá, y que por más de 20 años llevó el sello de esta familia de Santa Marta.



Esto fue lo que trinó el pasado mes de junio: “Hola amigos. Quiero informarles que ya no hago parte de Gaira Café. Fueron 22 años de intenso trabajo, solo me resta desearle buena suerte y éxitos”.



Por ahora, Carlos Vives no se ha pronunciado por los señalamientos de 'Guillo'. Sin embargo, en sus publicaciones recientes deja ver el nuevo modelo del negocio: Cumbia House.



“Así se viven las noches en el nuevo Cumbia House de Gaira, ¡aprovechen que esto no se ve en Europa!”, escribió el artista.



En una entrevista en un programa matutino de televisión, 'Guillo' Vives señaló que su relación con Carlos Vives era nula y no había forma de recomponerla.