Nueve películas y series que se estrenan en este año y usted no se puede perder

Llega el año nuevo y con él los estrenos más esperados del cine y las series de las distintas plataformas. Las grandes productoras del séptimo arte enfila los nuevos títulos que este año probablemente llenarán las salas de cine para los fanáticos.



Las casas de comics y superhéroes más reconocidas del cine, DC y Marvel, que tendrán una racha de estrenos como Morbius, con Jared Leto, uno de los villanos del universo de Spider-Man, que se estrenará el próximo 27 de enero y esto después de la gran acogida que tuvo la última película Spider-Man No Way Home; así como The Batman, con Robert Pattinson, en marzo.



Por otra parte, las nuevas temporadas o segundas partes este año llegan para dar respuesta a los fanáticos, como lo es la segunda parte de la película de ciencia ficción Avatar, la cual habrá que esperar casi todo el año, con su estreno el 15 de diciembre. Así como la llegada de nuevas series para domingos de maratones como Halo, basada en el videojuego o la continuación de Euphoria de HBO Max.

‘La casa del dragón’



Aunque HBO no ha puesto fecha de estreno a 'La casa del dragón', sus directivas aseguran que la precuela de Juego de Tronos llegará en este 2022 para contar la trama de la familia Targaryen, 300 años antes que se desarrollara la historia de una de las casas más importantes de la lucha por el trono. Esta es la ficción más esperada según IMDb.

Se rumorea que este año 2022 Netflix estrenará la precuela The Witcher: el origen de la sangre. La historia contará cómo se creó el primer brujo.

‘Pistol’



La narración de una de las grandes bandas de rock que han marcado historia en el mundo llega a las pantallas chicas. Steve Jones, el legendario guitarrista de Sex Pistols, es el centro de esta serie que seguirá tanto a Jones como al grupo en una nueva y fascinante mirada a dichos mitos del rock. Aunque no cuenta con una fecha de estreno, ya la plataforma de entretenimiento familiar Disney Plus + confirmó la llegada de la serie en 2022.

‘Animales fantásticos 3’



Los fanáticos de magia y amantes del universo de Harry Potter este año tienen una cita con el estreno de la última entrega de la precuela de Harry Potter, Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, Los fans ya han podido ver el tráiler de la cinta, que revela la conexión entre Grindelwald (Mads Mikkelsen) y Voldemort (Ralph Fiennes). También adelanta la destrucción que se avecina de la mano de Gellert Grindelwald, que será interpretado por Mads Mikkelsen.

Estreno: 8 de abril de 2022

‘La ciudad perdida’



2022 nos devolverá la vena cómica de la actriz Sandra Bullock, en una comedia romántica que es secuestrada por un peculiar millonario para que le sirva de guía hasta el tesoro que aparece en su última novela. A su rescate acude el modelo (Channing Tatum) cuya carrera se ha centrado en personificar al gran héroe de sus libros. El filme dirigido por Aaron y Adam Neecuenta con la participación de reconocidos actores como Daniel Radcliffe y Brad Pitt.

Estreno: 25 de marzo de 2022

‘Scream’



La clásica llamada con la pregunta ¿quieres jugar un juego? vuelve a las pantallas de cine. En esta ocasión, Ghostface tiene nuevas víctimas que al parecer se relacionan con sus víctimas pasadas. Paro los amantes del terror y seguidores de esas películas será un alivio saber que los personajes que protagonizan esta entrega serán David Arquette, Courteney Cox y Neve Campbell, con un nuevo elenco que ¡está de terror! Para conectarse con los antiguos casos se recomienda seguir la serie corta de Netflix ‘Scream’. Estreno: 14 enero 2022.

‘The Batman’



El Caballero de la Noche será el primer personaje de DC Comics que llegará a los cines en 2022. El director Matt Reeves ha reiniciado la historia del ‘Caballero oscuro’ con el actor Robert Pattinson y tendrá un gran enfrentamiento con villanos clásicos como ‘Enigma’ (Paul Dano), ‘Catwoman’ (Zoë Kravitz) o ‘El Pingüino’ (Colin Farrell). Este nuevo film aparecerá en las plataformas de HBO Max justo 46 días después del estreno, para que los fanáticos puedan repetirla.

Estreno: 4 de marzo de 2022

‘El método Williams’



Para los amantes de las hermanas que han enamorado las canchas de tenis en el mundo. Will Smith se mete en la piel del padre de Venus y Serena Williams. Una historia que estudiara cómo Richard Williams convirtió a sus hijas en dos celebridades en el mundo del tenis las cuales se convirtieron en fuente de inspiración para las niñas del mundo.

Estreno: 21 de enero de 2022

Black Phone



Ethan Hawke se pone en el papel del antagonistas, en esta ocasión hace parte de una historia de terror que viene de la mano de Scott Derrickson. El personaje de Hawke encierra en un sótano insonorizado a un niño de 13 años, algo que ya ha hecho antes sin ser descubierto. Cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar, Finney (Mason Thames) descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas a impedir que Finney acabe igual que ellas.

Estreno: 11 de febrero de 2022

Black Panther: Wakanda Forever



La secuela de Marvel es una de las películas más esperadas para este año, dirigida por Ryan Coogler, quien coescribió el guion con Joe Robert Cole, y estará protagonizada por Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett .

11 de noviembre de 2022