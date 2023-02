Nostalgia de la buena: Rebelde y otras series adolescentes que marcaron época

La reunión de cinco de los seis integrantes de RBD ha despertado la nostalgia de toda una generación que enloquece por ver de nuevo a quienes fueron las estrellas favoritas, durante la primera década de los años 2000, en Latinoamérica.



Después de una larga campaña en redes sociales, en la que participó hasta la cantante paisa Karol G, Rebelde anunció que su gira #Soyrebeldetour sí pasará por Colombia. Ya no para una, sino para tres noches de concierto que se vivirán en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



Aunque en tiempos en los que producciones más recientes como ‘Elite’ o ‘Soy Luna’ hagan que muchos volteen los ojos al no entender la fiebre RBD, la producción mexicana, al igual que lo han hecho muchas otras antes, marcó a toda una generación que se dividía entre los bandos Mía y Roberta.



Producida por Pedro Damián para Televisa, Rebelde se transmitió en toda Latinoamérica entre 2004 y 2006. La telenovela es una versión de la historia original argentina, Rebelde Way. Fue protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera, quien no estará en la gira.



Fue tanto el éxito de Rebelde que, en la tercera temporada, Televisa decidió alargar la duración de los capítulos a una hora con treinta minutos. El fenómeno llegó a ser tan grande que en 2007, Mattel lanzó una edición especial de Barbie con los personajes de Mía, Roberta y Lupita, convirtiendo a las actrices que las interpretan en las primeras mexicanas con personajes de Barbie.



Y la banda, que en principio era solo para promoción de la producción, alcanzó tanto éxito, que este año la gira visita Estados Unidos, Brasil, México y ahora Colombia.



A continuación, hacemos un recorrido por esas series adolescentes que se quedaron guardadas en el corazón.

Beverly Hills 90210



Emitida entre 1990 y el 2000, trata sobre la vida de un grupo de jóvenes que vivían en la lujosa y acomodada comunidad de Beverly Hills, California, y asistían a la escuela ficticia West Beverly Hills High School y luego a la también ficticia California University. El show fue creado por Darren Star. La serie ganó popularidad durante el verano del 1991, cuando FOX transmitió un especial llamado “temporada de verano”, mientras la mayoría de las series estaban en descanso veraniego. Las series Melrose Place, 90210 y recientemente BH90210, son programas derivados de esta.



Décimo grado

Serie de televisión colombiana, emitida entre 1986 y 1990. El tema de la intro fue compuesto por el dúo de Ana y Jaime Valencia en 1986 y lleva el mismo nombre del programa, siendo un éxito que aún corea la fanaticada colombiana. En palabras de su creador, Juan Camilo Jaramillo, "habla de la enorme cantidad de muchachos cuyas vidas, interesantes y ricas en conflictos, transcurren sin enfrentar los problemas que copan los grandes titulares y son tan queridos por la industria del espectáculo. El elenco lo conformaron Alejandro Buenaventura, Diego Plazas, Juan Alemán, Luly Bossa y un joven Ramiro Meneses.

Muchos capítulos de las series de antaño se pueden ver en plataformas de streaming o en Youtube. En Facebook e Instagram hay cuentas de fans dedicadas a ellas.

Alcanzar una estrella

Es una telenovela juvenil mexicana que se emitió de mayo a diciembre de 1990, marcando el género de las telenovelas musicales. Fue protagonizada por Eduardo Capetillo y Mariana Garza, y cuenta la historia de una joven dulce, inteligente, talentosa pero poco agraciada que sufre un amor platónico por el actor y cantante del momento. Debido al éxito obtenido se hizo Alcanzar una estrella II en 1991. La trama se centró en formar el grupo musical Muñecos de Papel, integrado por los jóvenes Angélica Rivera, Sasha Sokol, Bibi Gaytan, Ricky Martin, Pedro Fernández y Erick Rubín.



Francisco El Matemático

Un profesor de matemáticas es contratado por el colegio Jimmy Carter, donde deberá enfrentarse a las actitudes rebeldes de algunos estudiantes. Inicialmente comenzó como una miniserie de 10 capítulos emitidos los sábados, para posteriormente convertirse, en el año 2000, en una serie de emisión diaria. Protagonizada por Luis Mesa en un principio y luego por Ricardo Vélez, habla de violencia, drogadicción, alcoholismo, conflictos de pareja, prostitución y deserción escolar. Actualmente puede verse en www.canalrcn.com

Soy Luna

Telenovela infantil-juvenil argentina que sigue la historia de una joven mexicana que debe adaptarse a una nueva vida en un colegio de Élite, encontrándose con un mundo de lujos muy diferente a ella en Argentina. Sin embargo, pronto descubre un club de patinaje, el Jam & Roller, donde no solo pone a prueba su destreza con los patines, sino también su talento en el canto sobre el escenario. La serie se emitió por Disney entre 2016 y 2018. Soy Luna en concierto se presentó en 11 países por Latinoamérica, realizando 44 funciones. Está disponible en Disney+.

Élite



La cuota rebelde de los centenials. Esta serie española muestra la vida de un grupo de jóvenes adinerados que se enfrentan a cuestiones de adultos, como asesinatos, desapariciones y tramas de corrupción. Sus personajes impactaron fuertemente en el público y la producción generó reconocimiento a escala mundial, siendo una de las series más vistas de la plataforma Netflix. Sus creadores han dicho que se inspiraron en Gossip Girl, Riverdale, y también en series más adultas como Shameless y Breaking Bad. Al ver Élite, es evidente que los tiempos han cambiado, si se comparan con las producciones de hace treinta y cuarenta años. En su primera temporada, en tan solo 8 capítulos hubo 15 desnudos y 11 escenas de sexuales.