Noche de Queen: así será el tributo para la legendaria banda de rock en Cali 

Los coros son el rasgo más distintivo del sonido de Queen, una mezcla única entre las voces de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, que llega a su máxima expresión en canciones como ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘Somebody to Love’, entre otras. No obstante, aunque en los multitudinarios conciertos que realizó la banda británica durante toda su trayectoria, su interpretación musical era impecable y poderosa, nunca lograron reproducir en vivo el sonido de los coros operísticos y el elaborado trabajo vocal que habían creado en el estudio de grabación.



Solo recientemente, tras la muerte de Freddie Mercury en 1991, algunas agrupaciones tributo asumieron el enorme reto de montar espectáculos en vivo con el sonido completo de Queen, logrando reproducir sus coros y juegos de voces; una experiencia que para los amantes de la banda británica siempre resulta estimulante.

El concierto está abierto a todas las edades. Las entradas están disponibles en la página: eticketablanca.com y en los diferentes puntos de venta de Alkomprar y K Tronix.

Entre las bandas actuales que decidieron asumir este reto, se encuentran los colombianos Llena tu Cabeza de Rock, agrupación procedente de Bogotá, que este viernes 26 de agosto, a las 8:00 p.m., en el Teatro Municipal ‘Enrique Buenaventura’, presentará un show tributo a Queen, en el que se esforzaron por brindar al público una interpretación de gran calidad musical y una puesta en escena digna de los mejores conciertos de rock.



Julio César Maldonado Rincón, bajista y productor de Llena tu Cabeza de Rock, cuenta que el Tributo a Queen se originó cuando pensaron en producir un show en el Planetario de Bogotá, aprovechando el espacio del domo, donde además de interpretar en vivo la música, se disfrutara del juego de imágenes en 4K que se proyectan en este lugar. Los primeros conciertos fueron en homenaje a los argentinos Soda Estéreo, con una buena acogida del público bogotano, pero cuando realizaron el show dedicado a Queen, con la participación en la voz líder de Paulo Cuevas, la recepción fue impresionante; más de 4.000 personas, adultos y niños, agotaron las entradas en las 12 funciones que realizaron.



“Siempre tuvimos el sueño de montar un show de Queen en vivo, pero que asumiera los coros de estudio, para lo cual necesitábamos un cantante con buen registro y un grupo coral adicional que generara esa esencia de lo que es la música de Queen”, afirma Julio César.



Una de las grandes sorpresas del evento fue la acogida del público infantil, puesto que muchas familias llegaban juntas, demostrando, como expresa el productor, “que la música de Queen es imperecedera, diferentes generaciones disfrutan juntas de este concierto, por eso nosotros tenemos en cuenta el público infantil para interactuar con ellos en el show”.



Después de su éxito en Bogotá, la banda empezó a ser solicitada en otras ciudades de Colombia, su primera parada fue en Medellín donde tuvieron lleno total, y este viernes será el turno de Cali, en un escenario que recuerda el álbum ‘A night at the opera’, la producción más emblemática de Queen.



Antes de su llegada a la ciudad, Julio César Maldonado Rincón, comparte algunos detalles del show que tienen preparado.



¿Cuáles son los retos de hacer un tributo a Queen?



Revisamos todos los conciertos de Queen y notamos que el único soporte que tenían era un pianista de acompañamiento. En la etapa que estuvo Freddie Mercury, los arreglos vocales no los hacían igual en vivo, algo muy extraño, parece que no sentían la necesidad de incluir coros, a pesar de que por el presupuesto que manejaban podrían haberlo hecho. Esa duda siempre quedó en el público.



Además, sabíamos que otros tributos a la banda que han venido al país tampoco incorporan coros, por lo que nuestro principal reto, si queríamos honrarlos con la altura que se lo merecen, era incorporar un grupo coral con gran experiencia y que se adaptara al registro vocal de Freddie Mercury.



¿Por qué escogieron a Paulo Cuevas para asumir la voz de Freddie Mercury en este show?



Paulo es un cantante profesional, en su trabajo en solitario, así como con las versiones que ha hecho de canciones de manga y anime, ha demostrado su gran registro vocal, apto para las canciones de Queen. Además, la suya es una voz fresca que conecta muy bien con el público joven y adulto. Por otro lado, él ha preparado un performance extraordinario con algunos de los atuendos más icónicos de Mercury para acompañar visualmente su interpretación.



Repertorio



Éxitos de Queen

El productor y bajista de Llena tu Cabeza de Rock, afirma que las canciones seleccionadas para el show de este viernes, hacen parte del álbum compilatorio ‘Greatest Hits’ de Queen, publicado en 1981, y que es la producción más vendida en la trayectoria de la banda británica.



Canciones especiales



Aunque nunca fueron interpretadas por Mercury en vivo, Llena tu Cabeza de Rock interpretará algunas canciones del álbum ‘Innuendo’.

Para esta ocasión, la banda utilizará el piano de cola del Teatro Municipal de Cali. El concierto tendrá una duración aproximada de 2 horas.