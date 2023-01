"No me dejaré vencer": el periodista Diego Guauque habló de su lucha contra el cáncer

"No me puedo dejar vencer por este bicho. Dios está conmigo", fueron algunas de las palabras del reconocido periodista Diego Guauque al contarle a sus seguidores en redes sociales que se encuentra luchando contra un cáncer.



Hace un par de días, Diego detalló que recibió la triste noticia cuando volvió de un viaje a Argentina con su familia. Según dijo, lo que empezó como un dolor bajo en el vientre fue escalando y ahora deberá someterse a varios tratamientos, entre ellos quimioterapia.



"¿Qué viene? Quimioterapia… Pero sabiendo exactamente qué es lo que tengo, ahí se va a saber exactamente cuál es la quimio que me tienen que aplicar. No me voy a dejar vencer de esto, son obstáculos que surgen en la vida. Lo voy a lograr. Vamos a lograrlo", explicó.



Lea además: Revelan video del momento exacto en que abandonan cuerpo de DJ asesinada en basurero



Luego de salir de la primera intervención que le hicieron para combatir la enfermedad, el periodista de Séptimo Día explicó que le encontraron un sarcoma que no pudieron retirarle por completo porque está adherido a varios órganos, pero que con la parte que lograron sacar, los médicos podrán determinar concretamente el nombre de lo que padece.



"Me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron. Me sacaron un buen trozo, no todo como se tenía predestinado porque está pegado a tres órganos. Pero con lo que sacaron se va a saber exactamente nombre y apellido de esta vaina y con eso lo vamos a atacar", indicó el reportero en un video que fue publicado en sus redes.



Sobre el procedimiento al que fue sometido, Guauque explicó que los médicos esperaban que él estuviera cerca de tres días en una Unidad de Cuidados Intensivos, pero que finalmente se ha recuperado de la intervención positivamente y solo estuvo internado un día en la UCI.



"Estoy contento porque salí de la UCI y ahora estoy en una habitación normal. En la UCI tendría que haber estado dos o tres días, pero lo logré en un solo día. Vamos bien", mencionó el reconocido periodista, quien lleva cerca de 14 años liderando las investigaciones del programa Séptimo Día.



Aunque es consciente de que deberá afrontar una etapa compleja, el periodista no solo se mostró optimista frente a su futuro, sino que también agradeció a todas las personas que, desde que se conoció la abrumadora noticia, no han parado de enviarle mensajes de aliento.



"Mi hija necesita a su papá, ahí estoy yo. Mi esposa necesita a su esposo y ahí voy a estar yo, muchos años más. Creo que el periodismo también me necesita, ahí voy a estar… ahí voy a estar… ay, carajo… ay, carajo. ¡Con fuerza!", mencionó Guauque.