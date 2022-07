"No hubo otra persona, ni soy gay": Sebastián Caicedo tras su divorcio con Carmen Villalobos

Luego de que Carmen Villalobos confirmara hace unos días que sí se habían separado, ahora fue el actor Sebastián Caicedo quien se refirió al tema de su divorcio con la también actriz.



A través de un video compartido en redes sociales, Caicedo agradeció a sus fans por el apoyo que le brindaron no solo durante los trece años de relación que tuvo con Villalobos, sino también ahora que oficializaron su separación.



Tal y como lo hizo su expareja, el actor aprovechó para recalcar que, aunque no fue una decisión fácil de tomar, ambos decidieron ponerle fin a su matrimonio porque la vida los "había puesto en caminos diferentes".



Villalobos y Caicedo, quienes se casaron hace dos años, habían estado envueltos en una serie de rumores respecto a su relación por lo cual, el actor aclaró que su divorcio no se debe a que haya una tercera persona o a que él sea gay.



​"Gracias a todos por todos estos años de cariño y apoyo para este amor tan bonito. Gracias por sus mensajes en este momento tan difícil para los dos. Solo quiero aclarar que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay", manifestó Caicedo.



Entre tanto, el actor recalcó que ese video será la única declaración que él dará al respecto. Además, pidió a la prensa y a sus seguidores respeto por la situación que enfrenta.