Natalia Durán se sincera con Santiago Alarcón sobre el infierno que vivió por cuenta de sus senos

Dicen que ‘Sin Tetas No Hay Paraíso’, ¿pero ¿qué pasa cuándo esas ‘Tetas’ te arrastran al infierno? Por esa respuesta apostó el actor Santiago Alarcón en su podcast exclusivo con Spotify, Meterse Al Rancho en su entrevista a Natalia Durán, actriz y modelo colombiana.



Fue el martes 21 de marzo que Alarcón tuvo como invitada a esta bella intérprete de numerosos papeles, quien ha sido reconocida en los últimos años por hacer visible el Síndrome de ASIA (Síndrome autoinmune inducido por adyuvantes), que es una reacción autoinmune atribuida a una sustancia extraña al organismo.



En esta ocasión, la modelo y actriz, hizo un repaso por todo el proceso que enfrentó cinco años después de que se implantó prótesis mamarias y desarrolló dicha enfermedad.



“Mi salud empezó a ponerse mal. Me diagnosticaron arritmias y síncope vasovagal. Me hospitalizaban por largos periodos de tiempo y mi salud cognitiva se empezó a deteriorar, pero no sabíamos por qué era lo que ocasionaba eso”, asegura la madre de familia en el capítulo.

Reveló que, en medio de toda la oscuridad que vivió antes del diagnóstico de la enfermedad, llegó a pensar en quitarse la vida, ya que, debido a los problemas de memoria que había desarrollado, se había quedado sin trabajo y no tenía sustento económico ni siquiera para comer: “yo llegué a googlear formas de quitarme la vida sin dolor. Era raro, porque en esos momentos de tanta oscuridad, la muerte era un alivio. Para ese entonces, yo estaba contenta de irme”, confesó.



Reveló que pasó por un proceso sanación mental y física, después de recibir no solo diagnóstico de la enfermedad de Asia, sino el de cáncer de tiroides, desarrollado por el Asia. Estos y más detalles relacionados con la relación con su cuerpo y abusos que sufrió de niña.



'Meterse Al Rancho' es un podcast conducido por Santiago Alarcón, Original de Spotify en el que el reconocido actor colombiano se estrena en el mundo del video podcast. En este nuevo formato, él busca profundizar y amplificar temas que han sido históricamente castigados por la sociedad colombiana a través de entrevistas uno a uno con personajes que conforman el tejido social de Colombia.