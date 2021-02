Murió Jorge Oñate por complicaciones derivadas del covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

'El Jilguero de América, murió en la madrugada de este sabado, a los 71 años de edad, por complicaciones derivdadas del covid-19.



Aunque Oñate logró superar el virus, la enfermedad le dejó varias secuelas, entre ellas una afectación en el páncreas, por las cuales debió ser trasladado al Hospital Pablo Tobón de Medellín, en donde finalmente falleció.



Oñate es considerado como una de las mayores leyendas del vallenato, ganador de 25 discos de oro y 7 de platino. El año pasado, el Festival de la Leyenda Vallenata le rindió un homenaje.



En más de 40 años de carrera artística, grabó con algunos de los principales reyes vallenatos: Miguel López, ‘Colacho’ Mendoza, ‘El Chiche’ Martínez, ‘El Cocha’ Molina, Álvaro López, Fernando Rangel, Julián Rojas y Cristian Camilo Peña, entre muchos otros.

Entre sus canciones más recordadas están: ’El dilema de mi vida’, ‘Mujer marchita’, ‘El cantante’, ‘Lloraré’, ‘Sanjuanerita’, ‘Ruiseñor de mi Valle’, ‘Nació mi poesía’, ‘Paisaje de sol’, ‘Lirio rojo’, ‘Un hombre solo’, ‘La gordita’, ‘Al otro lado del mar’, ‘Cuatro penas’, ‘Mentiras de las mujeres’, ‘El corazón del Valle’, ‘Calma mi melancolía’, ‘Dime por qué’, ‘La contra’, ‘El cariño de mi pueblo’ y ‘Amar es un deber’, entre otras.



“Yo conservo del vallenato su cadencia, su poesía y no me salgo de ese estilo. No pierdo mi identidad musical porque antes de salirme es mejor retirarme", afirmó Oñate, en una entrevista con el periodista Juan Rincón Vanegas, cuando ya había comenzado la pandemia.



En la misma entrevista, Oñate habló sobre los momentos difíciles que venían para el mundo con esa enfermedad: “Dios es el que dispone y es un llamado que nos hace para tomar el camino correcto. Que seamos obedientes y que no nos desviemos. Es una nueva ocasión para replantear nuestras vidas y ser fieles a Dios”.