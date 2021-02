El conmovedor video con el que Javier Vásquez despidió a su hijo fallecido

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Con un conmovedor video Javier Vásquez, exvocalista de Grupo Niche, se despidió a Andrés Fernando Vásquez Salazar, su hijo mayor, quien fue hallado sin vida en una vivienda donde vivía desde hacía varios años en el barrio Los Andes de la ciudad de Neiva.

El cantante, quien había sido vocalista en las orquestas, Son de Cali y Grupo Niche, no ocultó su tristeza y a través de su cuenta de Twitter se expresó sobre la muerte del hombre de 36 años.



A través de un video, el cantante despidió a su hijo y mostró varias fotografías en las que se ven compartiendo juntos.

"¡Te recordaré con alegría! ¡Buen viaje hijo amado! Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir (1 Corintios 15:22)", escribió el artista.

Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir (1 Corintios 15:22)#descansaenpazhijo #andrésvásquez #tbt❤️ 🙏🏿 pic.twitter.com/DXUjVjD8nW — Javier Vásquez (@JaviierVasquez) February 25, 2021

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el cuerpo no presentaba signos de violencia y se encontraba en estado de descomposición.



Al parecer, Vásquez Salsazar fue visto por última vez el día domingo, cuando se encontró con un amigo. Sin embargo, desde entonces el hombre no había dado señales de vida, hasta la noche de este martes, cuando algunos allegados acudieron a la residencia a buscarlo y lo encontraron sin vida en el interior de una habitación.



Las autoridades llegaron hasta la residencia y realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo hasta Medicina Legal, donde le realizarán el procedimiento de rigor y así determinar con exactitud las causas del deceso.



Del hombre de 36 años se sabe que no estaba laborando actualmente y que además, padecía de ataques epilépticos.



Cabe resaltar que años atrás, un hermano de Vásquez Salazar también murió en dicha vivienda, cuando cayó del tercer piso, al parecer, de forma accidental.