¡Maratón espiritual! Las series y películas que usted no se puede perder en Semana Santa

Inicia la Semana Mayor y con ella son muchas las actividades que elige la familia para disfrutar de estos días de Pascua. Una de ellas, es maratonear con algunas series y películas que enmarcan la fe y las tradiciones del cristianismo alrededor del mundo o la espiritualidad en general.



Icónicos personajes de la biblia, historias cargadas de sensibilidad, fe y esperanza, y viajes en torno a diversas culturas y creencias, hacen parte del catálogo audiovisual que ofrecen las plataformas streaming.



Producciones como ‘Milagros del Cielo’, basada en el libro ‘Miracles from Heaven’, el cual fue escrito por Christy Beam y cuenta la historia real de Christy, una madre devota con una hija muy enferma, quien sufre una crisis de fe mientras intenta desesperadamente salvar a su pequeña y mantener unida a su familia, pueden ser vistas en plataformas pagas como Netflix, Star+ o Apple TV.



No obstante, el Canal Institucional presentará la tercera temporada de ‘Más allá de la fe’, desde el jueves 6 y hasta el domingo 9 de abril, a las 3:00 p.m., una serie de cuatro capítulos que recoge las voces de expertos, teólogos, filósofos y otros invitados, que hacen un recorrido por la historia de la religión en el mundo, intentando resolver interrogantes sobre el hombre, su relación con las diferentes religiones y su evolución.



Aquí, una selección de películas, —algunas clásicas—, series y documentales, para relajarse en casa y sentirse en plenitud.



Los Dos Papas

En un momento clave para la Iglesia católica, el papa Benedicto XVI entabla una sorprendente amistad con el futuro papa Francisco. La producción, protagonizada por Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, para el gigante de Netflix, toma como insumo el vínculo entre el papa Francisco y el papa Benedicto, quienes son dos de los más importantes líderes del Vaticano. La película da un repaso por la vida de ambos, así como también expone sus posturas con mira hacia el progreso, así como la culpa y el perdón en tiempos muy distintos.

Dios No Está Muerto

Netflix también tiene en su catálogo la película estadounidense de drama cristiano, dirigida por Harold Cronk. La cinta cuenta la historia de un estudiante universitario religioso, que choca con un profesor ateo cuando este decreta que los alumnos pasarán su clase solo si afirman que Dios ha muerto. La película cuenta con varias secuelas: ‘Dios No está muerto 2’, (2016), ‘Dios No está muerto 3, una luz en la oscuridad’, (2018), y ‘Dios No está muerto 4, somos su pueblo’, (2021). No obstante, se habla de la quinta entrega para este año.

La Pasión de Cristo

La famosa cinta protagonizada por Jim Caviezel, que fue dirigida por el reconocido actor Mel Gibson en 2004, no pasa invicta durante estas fechas, pues aún después de su estreno sigue generando todo tipo de emociones. La película, que puede verse en la plataforma de Star+, se caracteriza por la crudeza con la que se narra la travesía de Jesucristo con la cruz hasta el Monte de los Olivos para su crucifixión.

El Peregrino

La docuserie llega a las pantallas latinoamericanas, en el marco de Semana Santa, a través de History Chanel, para explorar las tradiciones religiosas del mundo y los ritos de la humanidad junto al periodista y documentalista chileno Jorge Said. Un increíble viaje por los misteriosos caminos que recorren millones de personas motivadas por sus distintas creencias. En cada destino, ‘El Peregrino’ encuentra una cultura por descubrir y en cada creencia una historia que sigue vigente en la actualidad.

Mientras estés conmigo

Esta es la historia real del corto romance del músico cristiano Jeremy Camp y su primera esposa, Melissa Lynn Henning-Camp. El músico se casó con ella a pesar de conocer que se encontraba con un cáncer de ovarios muy avanzado, por lo que su relación no duraría mucho. La historia de Camp es un camino de amor donde siempre hay esperanza. Disponible en Apple TV, Netflix y Claro video.

Vencedor

Esta película, que se encuentra en la plataforma Netflix, es la historia del coach John Harrison, su vida cambia repentinamente cuando se ve truncado el sueño de conquistar la liga nacional con el equipo de baloncesto. Queda sin empleo y en su búsqueda se cruza en su camino con una joven corredora que sueña con la victoria en la carrera de velocidad más importante del año a pesar de su asma. Aunque al principio no confía en ella, esta historia les cambia la vida.