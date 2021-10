Los eventos imperdibles de la Feria del Libro de Cali, que 'enciende motores' este jueves

Libros de fantasía, crónicas viajeras, novelas gráficas, textos filosóficos, miradas sobre el panorama político actual, entre otros temas, se encontrarán en los espacios virtuales y presenciales de la Feria Internacional del Libro de Cali, que irá desde hoy hasta el 31 de octubre.



La FIL Cali, que tendrá como invitada de honor la libertad, contará con un centenar de escritores e invitados, de manera presencial en el Bulevar del Río, y 70 virtuales que se conectarán desde 16 países: Colombia, Canadá, Chile, Brasil, Portugal, Venezuela, España, Francia, Alemania, Argentina, El Salvador, República Dominicana, EE. UU., México, Perú, Puerto Rico.



El cronista argentino Martín Caparrós presentará ‘Ñamérica’, que invita a recorrer Hispanoamérica desde el idioma. Estará Wade Davis, profesor de antropología de la Universidad de Columbia Británica, con su libro ‘Magdalena’; Juan Gabriel Vásquez, ganador del IV Premio de Novela Mario Vargas Llosa, presentará su novela ‘Volver el tiempo atrás’; y en eventos virtuales, Santiago Roncagliolo, de Perú, hablará de su obra ‘Y Líbranos del mal’ y el español Agustín Fernández Mallo conversará con Diego Gallardo y Joseph Casañas.

Gustavo Álvarez Gardeazába

Jueves 21, a las 6:00 p.m.



Uno de los eventos principales de apertura de la FIL Cali 2021 será la celebración de la vida y obra del autor de Cóndores no Entierran Todos los Días, libro que cumple 50 años desde su primera publicación y que dejó uno de los retratos más completos del periodo de la Violencia en Colombia.

María Teresa Ronderos

Sábado 23 de octubre, 5:00 p.m.



Migrantes de Otro Mundo es la investigación de largo aliento que encabezó esta periodista, junto a un grupo de colegas, donde da cuenta de relatos que evidencian la crisis migratoria que atraviesan los habitantes de Asia y África en sus travesías desde Brasil hasta Canadá.

Pedro Mancini

Domingo 24 de octubre, 7:00 p.m.



El autor de cómics argentino estará en la FIL Cali con su más reciente libro, Niño Oruga, una novela gráfica que nos introducirá en un mundo fantástico y aterrador mientras conocemos al pequeño introvertido cuya vida da un giro cuando se ve obligado a convivir con su enigmático abuelo.

Lea también: Marlee Martlin y los detalles de 'Coda: Señales del Corazón', su regreso a la pantalla grande

Jules Mamone

Lunes 25 de octubre, a las 5:00 p.m.



Tendrá lugar de manera presencial el lanzamiento del libro ‘Banzai’.

La autora del mismo, Jules Mamone, mejor conocida como ‘Femimutancia’ por sus seguidores, hablará con la también creadora de cómics Ángela María Pérez, que tiene como seudónimo ‘Gelatina’.

Didier Eribon

Miércoles 27 de octubre, a las 8:00 p.m.



Conversatorio ‘Reflexiones sobre la identidad social y sexual’ entre el escritor Giuseppe Capputo y el filósofo Didier Eribon (Francia) cuyo trabajo se ha enfocado en las diversidades sexuales. Entre sus obras se destaca la biografía extendida de Michel Foucault y el Regreso a Reims.

Yolanda Reyes

Jueves 28 de octubre, 5:00 p.m.



La autora charlará sobre su nueva obra ‘El Reino de la Posibilidad’ con la periodista y escritora Paola Guevara.

Reyes, en su más reciente libro reúne varios ensayos a través de los cuales repasa los temas que han marcado gran parte de su formación y trayectoria como escritora.

Santiago Gamboa

Viernes 29 de octubre, 5:30 p.m.



‘Presentación de ‘Colombian Psycho’, la más reciente novela publicada por Santiago Gamboa. Es un thriller psicológico en donde el lector se adentrará en la investigación de un fiscal y una periodista que intentan encontrar al responsable de una serie de brutales asesinatos. El autor conversará con Paola Guevara.

Alberto Linero

Sábado 30 de octubre. 4:30 p.m.



El exsacerdote presenta su libro ‘Amar es ganarlo todo, incluso si no te queda nada’, y charla con la escritora y periodista Paola Guevara de cómo nuestra inteligencia emocional deja mucho que desear, no le ponemos atención a educarnos en las emociones y la consecuencia es que no sabemos amar.

Juan Gabriel Vásquez

Sábado 30 de octubre, a las 5:00 p.m.



El ganador del IV Premio de Novela Mario Vargas Llosa y autor de El Ruido de las Cosas al Caer, presentará su reciente novela ‘Volver el tiempo atrás’ y hablará con Mario Jursich y Camilo Hoyos sobre cómo la historia del país y los conflictos políticos que lo atraviesan se reflejan en su trabajo.

Le puede interesar: Valeria María Ayos, de Cartagena, es la nueva Miss Universe Colombia

Juan Pablo Barrientos

Domingo 31 de octubre, 3:00 p.m.



Juan Pablo Barrientos conversará con Andrés Grillo, en el Auditorio Changó, sobre su libro Este es el Cordero de Dios. Una denuncia estremecedora de un sobreviviente de abuso sexual que logró ser escuchado gracias al trabajo profesional de tres mujeres devotas.

Martín Caparrós

21 de octubre, 8:00 p.m.



El autor argentino Martín Caparrós, uno de los cronistas más reconocidos del Nuevo Periodismo Iberoamericano, presentará ‘Ñamérica’, una obra que invita a sus lectores a recorrer Hispanoamérica desde una de las características que une a sus habitantes: El idioma. Lo hará de manera virtual.

Santiago Roncagliolo

Viernes 22 de octubre, 8:00 p.m.



El autor presenta su libro ‘Y líbranos del mal’, una absorbente investigación sobre un oscuro secreto familiar. En este thriller una de las voces más reconocidas en la narrativa hispanoamericana, nos confronta con preguntas sin fácil respuesta: ¿Hasta dónde puede llegar la obediencia ciega?

Ricardo Canaletti

Domingo 24, a las 8:00 p.m.



El autor conversa con Mauricio Arroyave sobre ‘Crímenes sorprendentes en el Vaticano’, en los que el autor reconstruye asesinatos, estafas y sucesos desopilantes que desde el emperador Constantino hasta el papa Francisco, la Iglesia Católica ocultó. También incluye escándalos contemporáneos.

Maura De Caldas

Domingo 24 de octubre, 2:30 p.m.



Presentación del Libro ‘Sabor a Maura’, de la portadora de tradición Maura de Caldas. Ella conversará con el empresario Ami Spiwak y la periodista Isabel Peláez. A sus 83 años esta guardiana cultural y gastronómica del Pacífico revela sus secretos mejor guardados, como la historia del Arroz Endiablado.

Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos

Martes 26 de octubre, 8:00 p.m.



El Premio Nobel de Paz y expresidente de Colombia Juan Manuel Santos e Ingrid Betancour, presentarán el libro que escribieron junto a Juan Carlos Torres y que da a conocer la Colombia que estos dos reconocidos políticos vivieron durante las dos últimas décadas.

Itamar Vieira Junior

Miércoles 27 de octubre, 7:00 p.m.



Entrevista a Itamar Vieira Junior, a cargo de Felipe Cammaert. Itamar, autor de ‘Tprto Arado’, original novela que por medio de la ficción evidencia la desigualdad y la esclavitud que aún perdura en las zonas rurales de Brasil. Un éxito editorial que no se veía en ese país desde hacía 30 años.

Alice Lanari

Viernes 29 de octubre, 6:00 p.m.



Juan Carlos Romero, docente del programa de Cine y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma, hablará con Alice, quien filmó en Brasil, México y Colombia el largometraje documental América Armada, codirigido por Pedro Asbeg y coproducido por Globo Filmes/GloboNews y Canal Brasil.

Sarah Lark

Sábado 30 de octubre, 7:00 p.m.



Presentación del libro de la autora alemana, titulado ‘Allí donde nace el día’. La joven moriori Kimi ha sido testigo de la invasión maorí de sus tierras. Ni siquiera el hombre cuyo hijo está esperando podrá salvarla. Al tiempo, Ruth, joven alemana, viaja al fin del mundo detrás del sueño de su amado.

Wade Davis

Sábado 30 de octubre a las 8:00 p.m.



El profesor de antropología de la Universidad de Columbia Británica, Wade Davis (Canadá habla sobre su libro que nos lleva a navegar una de las fuentes fluviales más importantes del país, el río Magdalena. El conversatorio será moderado por el profesor de la Universidad del Valle, Darío Henao.

Daniel Samper Pizano

Domingo 31 de octubre, 8:00 p.m.



El reconocido periodista Daniel Samper Pizano, cuya trayectoria en la literatura colombiana se destaca por su sátira política, tendrá una charla virtual con la periodista Margarita Vidal sobre su más reciente libro ‘Locos Lindos’, acerca de diez personajes geniales que hicieron historia.