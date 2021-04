Andrea Serna y los 'buenos consejos' con los que inspira a sus seguidores

Andrés Camilo Osorio

La reconocida presentadora caleña Andrea Serna ahora incursiona en el mundo del podcast como conductora de la primera temporada de ‘Buenos consejos con Andrea Serna’, una iniciativa de la marca de analgésicos Dolex, que se lanzó el 7 de abril en la plataforma Spotify, y que contará con siete episodios, un estreno por semana.

En cada uno, el protagonista es una figura admirada por los colombianos.



En esta oportunidad, la audiencia conocerá de primera mano los consejos que han recibido de sus familias Daniella Álvarez, Alejandra Azcárate, Óscar Córdoba, Nairo Quintana, Johana Bahamón, Luz Dary Cogollo y Yonatan Bursztyn; consejos que los han llevado a superar obstáculos y a alcanzar grandes metas.

¿Cuál es la promesa del podcast?



Ser una fuente de motivación y de inspiración en un momento como el que estamos viviendo, en el que tantas personas han tenido consecuencias complicadas, porque han perdido sus trabajos o un ser querido. No solo es la historia de cómo esa persona, partiendo de buenos consejos, ha llegado al punto que ha llegado, sino que nos abra un poco más la puerta a su vida familiar. Siempre está el papá con su hijo, la mamá con su hija, para develarnos qué les ha funcionado como familia para rodear a esa persona que nosotros conocemos.

¿Qué emociones cree que dejarán estas historias en la audiencia?



Está la historia de Daniella (Álvarez), que evidentemente es conmovedora, que nos movió a todos como país y también hay otras temáticas, siempre tremendamente inspiradoras. En el caso puntual de Daniella y Sandra, su mamá, por supuesto, se puso sobre la mesa el caso de Daniella y todo lo que ella ha tenido que vivir. El relato termina siendo conmovedor, tú te emocionas oyéndolas.



¿En algún caso el protagonista del episodio está acompañado por un hijo?



En el segundo episodio traemos a Óscar Córdoba y su hija Vanessa. Me impresionó mucho porque tiene unas bases de sus opiniones en temas diversos muy bien plantadas. Esta conversación es muy interesante porque ella todo el tiempo tiene un debate con su papá, en el que van a ver cómo se puede aprender de los hijos.

¿Cree que un consejo puede transformar una vida?



Un consejo puede cambiar el rumbo de algo, puede abrir los ojos. Como el de Alejandra Azcárate. De golpe un día oyes el podcast y eso te cambia el rumbo de algo. Alejandra habla de que tiene un monólogo muy exitoso, pero eso hace diez años fue dificilísimo, no le abrían las puertas de los teatros. Ella dice que recibir esa cantidad de veces un ‘no’ es necesario porque te hace rehacer lo que tienes, cambiar de vía.

¿Cómo fueron las grabaciones en medio de la pandemia?



Es una maravilla no solo para el oyente, que puede escuchar el podcast cuando quiera y donde quiera, sino para uno, para las personas que lo estamos ejecutando, porque estás en tu casa simplemente con un buen equipo para tener un audio nítido. Nos poníamos de acuerdo para ver a qué hora nos conectábamos, entrábamos a Zoom, cada uno con su micrófono en casa para tener una conversación. Lo hicimos de una forma muy espontánea.

¿Qué personaje anhelaba conocer?



Soñaba con hacer el podcast ‘face to face’ con Nairo Quintana, que lo admiro, cómo lo admiramos todos, pero no lo conozco en persona, era la oportunidad perfecta, pero también estaba su papá, un señor mayor. No podíamos sentarnos los tres en un estudio de grabación en este momento, entonces nos tomábamos fotos por la pantalla.



¿Qué le ha parecido la incursión en el mundo del podcast?



Es fascinante para una persona como yo, que viene de los medios tradicionales, empezar a descubrir que no solamente tienes ese espacio de contenidos en redes sociales sino en otras plataformas en las que también se puede comunicar de una manera similar a lo que he hecho en radio y televisión.

Una profesional que busca innovar

Andrea Serna fue durante muchos años uno de los rostros más visibles del Canal RCN. Es recordada por presentar producciones como El Factor X, el Concurso Nacional de Belleza, Protagonistas de Nuestra Tele, entre otras. Después de 18 años de trayectoria en ese canal, su carrera se enfocó en realizaciones audiovisuales del Canal Caracol.



En 2019, la modelo caleña fue la presentadora general de El Desafío: Súper Regiones. Este año, en la versión número 17, Desafío: The Box, 44 participantes concursan por $800 millones. La competencia tiene como sede Tobia, Cundinamarca.

Para la presentadora, “es curioso, pero por el hecho de que estemos en Colombia, cerca, no quiere decir que uno puede estar viendo todo el tiempo a la familia. Se guardó una cuarentena del equipo para poder convivir en la misma locación durante tanto tiempo”.



Gracias a la libertad que ofrece la educación virtual, ha contado con la compañía de su hija Emilia, de 6 años, en las grabaciones. “En el Desafío ella pudo entrar con esa burbuja que se formó en la cuarentena y pudo acompañarnos en esos inicios como parte del equipo porque estaba con el colegio de forma virtual”, explica.

En el reality, uno de sus desafíos es “tener una comunicación acompañada con lo que comunica mi físico cuando voy a hablar con los atletas. Esa parte es retadora”, cuenta. Sobre esto, Jessica De La Peña, una de sus mejores amigas, destaca que la vida saludable no es un tema nuevo para Andrea. “Siempre ha sido súper disciplinada con el ejercicio, y con El Desafío se ha puesto una meta más grande no solo por estar sana sino también por estar físicamente a la altura de un proyecto como ese”.

La presentadora caleña tiene una relación cercana con la gente en redes sociales y responde muchos de los comentarios que recibe en plataformas como Instagram, donde acumula tres millones y medio de seguidores. Según ella, cada vez que ‘pisa’ las redes sociales, se siente en un territorio amable. “Hay mucho cariño, también supongo que es porque yo procuro no entrar en temas espinosos, ni generar debate porque a mí eso no me interesa”, dice. Recientemente recibió un comentario de una seguidora que la calificaba de “anoréxica”, a lo cual respondió: “Lejos de serlo, estoy es regia, querida”.

La verdad es que más son los comentarios positivos que recibe: “eres la mejor presentadora de Colombia”, “cada día sorprendes más” y “la mujer con más clase”. En otros casos recibe recomendaciones. En estos días, narra, le dijeron: “’no me gusta que no abraces a los desafiantes cuando se van, pero igual me gusta cómo lo haces’. Yo no tengo problema en responder siempre y cuando sea con respeto”, manifiesta.

Es la segunda vez que la esbelta y atlética trigueña presenta este proyecto televisivo. Aun así, procura innovar y “sonar diferente”. “Es un reto diario, todo el tiempo. Cómo voy a comunicar en esta oportunidad para que no sea una copia de la vez pasada. Cómo lo hago, cómo lo digo, cómo lo acompaño, de qué gesto, de qué movimiento, de qué vestuario”, puntualiza.

Su colega Jessica De La Peña, a quien conoce hace 23 años, destaca que la disciplina ha llevado a Andrea donde está. “Cada paso que ha dado lo ha hecho con la certeza de que va a ser súper exitoso y lo ha logrado. Y eso es producto del profesionalismo. Es una mujer muy comprometida, tiene clarísimas las cosas, para dónde quiere ir, lo que quiere hacer”.

Después de El Desafío, Andrea espera concentrarse en el diseño de una colección de fin de año, pues desde hace varios calendarios la presentadora ha lanzado colecciones de ropa con la marca Pat Primo. También desea retomar el trabajo con la Fundación La JuanFe, después de junio o julio cuando la producción con el Canal Caracol esté en su recta final.

Una amiga prudente y leal

Andrea Serna estuvo casada con el productor de televisión Frank Scheuerman entre 2004 y 2008.



Desde 2010 su esposo es el empresario cartagenero Juan Manuel Barraza, a quien conoció por su amiga, la periodista Jessica De La Peña. “Yo los presenté a ellos, y ellos después me presentaron a mi esposo, porque es muy amigo del esposo de Andrea, de toda la vida”, cuenta Jessica.

Sobre el matrimonio de Andrea opina que tiene una relación muy “sólida”, y que su amiga y su esposo prefieren conservar la vida personal en la privacidad. Es una mujer discreta en redes sociales y no muchas veces publica a su familia. La hermana menor de Andrea, Carolina Serna, da fe de ello. “La verdad, es muy reservada en ese sentido. Su esposo no lo anda poniendo por ahí y a él tampoco le gusta”, dice.

Como mamá, es cariñosa y estricta. Le gusta compartir tiempo de calidad con su hija Emilia y en clases presenciales procuraba estar presente cuando la recogía la ruta del colegio. Cada mañana, sin falta, le ha repetido el mismo consejo: “Emi, disfrútalo, aprende, ¿pero sabes qué? Sé feliz en el día de hoy. Y ella: sí, mamá, te lo prometo”, comentó Andrea a El País.

Un día, Emilia la sorprendió con un consejo para no olvidar, revela. “Me vio muy ocupada y me dice: ‘mamá: a tu vida le falta un poco más de baile, ¿no crees?’. Y yo: ¡Virgen santísima! Mi hija tiene razón, a esto hay que meterle un poco más de sal y pimienta”, comenta riendo.

Para la presentadora cualquier consejo con cariño es bien recibido. Sus mayores consejeros han sido Diego Serna y Cielo Salazar, sus padres. Siempre confiaron en ella y desde sus inicios en los medios la alentaron a no rendirse. “Todo el tiempo me decían: “no, dale mija, persevera, dale. Era difícil, porque vivía en frustración, ya que veían en mí talento (para los medios), pero yo en el fondo no entendía nada de lo que estaba pasando. Entonces sí necesitaba de ese impulso que te da la perseverancia y la disciplina para poder aprender y avanzar”.

Aunque Andrea está radicada en Bogotá, la relación con su familia es muy cercana. Hablan hasta tres veces por día y, cuando no es posible, mínimo, día de por medio. Su hermana la define como una mujer detallista y protectora de sus padres. En medio de la cuarentena solo pudo visitar Cali una vez. Por eso, celebraron los cumpleaños en familia por Facetime y se las ingeniaron para jugar con Emilia “hasta escondite”.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando Andrea viajó a Cali en agosto de 2020 para reencontrarse con su familia. Cuando esté más controlada la emergencia sanitaria, planean hacer un viaje familiar, aunque todavía no deciden el destino. “Ella siempre ha sido ejemplo para mi hermano y para mí. Siempre se destacó por ser buena estudiante, juiciosa, disciplinada”, evoca Carolina.



Como amiga es incondicional. Jessica la define como “leal, comprometida, con la que uno puede contar 24/7. Extremadamente prudente. Es de esas amigas a las que a uno no le da pena contarle nada, no te juzga para nada. Al contrario, te apoya, te acompaña”.

La presentadora costeña recuerda que, en los inicios de sus carreras, cuando ambas estaban solas en Bogotá, se tenían la una a la otra y eso las llevó a ser como hermanas. Ahora, Andrea se ha convertido también en un gran apoyo desde su experiencia como mamá. “Emilia es como la hermanita mayor de Luna, mi hija”, dice Jessica. Como amigas han hecho viajes y ahora anhelan viajar junto a sus hijos.

Carolina cuenta que Andrea siempre ha sido una mujer fuerte, pero con la llegada de Emilia a su vida se ha vuelto más sensible. En esto coincide Jessica, quien piensa que el punto sensible de Andrea es su familia y su hija. También destaca de su amiga que “los chismes y las mentiras la ponen furiosa”.

Es una mujer sencilla, su comida favorita son las lentejas. Si va a visitar Cali le pide a su mamá que le prepare este plato. Quienes la conocen saben que come bastante. “Su esposo la molesta muchísimo porque ella tiene un dicho: ‘está haciendo como hambrecita’. Y todos le dicen: Andre, pero vos comés mucho. Y la gente no lo cree, pero ella come un montón”, dice Carolina. También es famosa por llevar siempre un banano en el bolso. Poco le gusta el dulce, cuenta Jessica, pero siempre pueden compartir junta “una buena taza de café”.

Y si de moda se trata, Andrea es un referente. De La Peña dice que “si algo queremos saber sobre una tendencia o si una prenda va a volver, la pregunta siempre es para ella, porque siempre está súper actualizada”.

Su otra pasión es la decoración. Le aprende mucho a su hermana, pues es diseñadora de interiores. En sus redes han aparecido juntas dando a sus seguidores tips para organizar una mesa con flores y otros adornos. Es un plan infaltable cuando se ven. “Nos reunimos, vemos cómo montar las mesas, nos compartimos datos y la pasión es ir a comprar las flores, arreglar las mesas, ver jarroncitos”, dice Carolina.

En su infancia nunca tuvo mascota. Y justo antes de la cuarentena llegó a sus vidas ‘Copito’, un gato que adoptaron por Emilia. Carolina recuerda que “fue muy chistoso porque fue una decisión que tomó tiempo al estudiar si adoptarían un perrito o un gato”. Antes, relata entre carcajadas Carolina, Andrea decía: “una mascota, nunca en mi cama. Ahora ‘Copito’ duerme todo el día en la cama de Andrea”.