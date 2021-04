Willy García y su nueva canción con Gilberto Santa Rosa

Natalia Moreno Quintero

La isla del encanto fue el escenario perfecto para que Willy García hiciera realidad el sueño de cantar con Gilberto Santa Rosa, ‘El Caballero de la Salsa’. En este lugar paradisíaco del Caribe, en las calles del histórico Santurce, que vieron crecer al inolvidable Tito Rodríguez, nació otra leyenda viva de la salsa, Gilberto Santa Rosa.



Willy recorrió 2.017 kilómetros, la distancia que hay de Cali a San Juan, para cumplir con esa asignatura pendiente, cantar a dúo con el hombre del ‘Conteo Regresivo’, ‘Conciencia’ y ‘Perdóname’, entre otros éxitos.



A comienzos de enero pasado, el cantautor, ex cantante de Son de Cali y del Grupo Niche, llegó a San Juan, donde lo recibieron los arreglos del maestro Isidro Infante, el que le puso su toque a Fania All Stars, RMM, Celia Cruz, Marc Anthony. A ese equipo se sumó el talento del maestro Oscar Iván Lozano (Ricky Martin, Maluma, Grupo Niche, Chocquibtown) en la parte de la producción.



En esos atardeceres de San Juan, donde la sed se calma con Pitorro —ron de caña de Puerto Rico destilado artesanalmente—, el niño inquieto de Buenaventura y el Caballero de la Salsa unieron sus voces para darle vida a una composición de Willy García, el niño que creció en el puerto del Pacífico imitando a Michael Jackson. Y como entre caballeros se entienden, este 'feat' salsero ha sido un éxito, posicionándose como una de las canciones latinas más populares en la radio en Estados Unidos.

¿Qué sintió al enterarse del Grammy anglo para el Grupo Niche, nostalgia o alegría?

​

Mucha alegría, ese premio es merecido para el maestro Jairo Varela y para todos los muchachos del Grupo Niche que están haciendo un excelente trabajo. Sentí la misma alegría que sentimos con Javier Vásquez, cuando con Son de Cali fuimos el primer grupo de salsa de Colombia nominado al Grammy anglo.



¿Esa expresión de ‘Lo veo y no lo creo’, qué significa en esta oportunidad?

​

‘Lo veo y no lo creo’ dice uno cuando es testigo de una situación que lo aterra, porque la considera complicada de lograr o difícil de superar. En este caso detrás de esa frase hay una historia de tusa, de desengaño y de triunfo a la vez, porque el personaje logra arrancar ese amor y vivir feliz.



¿Cómo se dio la oportunidad de trabajar con Gilberto Santa Rosa?

​

Yo, como mucha gente y como casi todos los salseros, soy fanático de la música de Gilberto Santa Rosa. Conversamos hace unos cuantos años. Quedamos de reunirnos, yo quería conocerlo más. Y al escribir esta canción, me acordé de su maestría, de su forma de sonear, de interpretar, y uno de los muchachos del grupo, Jey Cadenas, me pasó el número y le envié la canción, así de confianzudo, y con muchos amigos que tengo allá en San Juan, de Puerto Rico, Pedro, que trabaja con él, el maestro Jimmie Morales (percusionista puertorriqueño, falleció en marzo pasado), que ya se nos fue, todos ellos empezaron a decir “¡Uy! Chévere que pase algo con Willy García. Y al maestro Gilberto que ya conocía mi trayectoria, le llamó la atención al escuchar la canción y como es un caballero, me dijo: “Willy, vamos a hacer el tema, dame tiempo”, pasaron unos meses y yo desesperado por grabar con él. En enero se dieron las cosas, pudimos viajar. Y me encontré con uno de los grandes exponentes de la salsa, pero también con una de las personas más bellas que he conocido. Ese nombre que tiene de ‘Caballero de la salsa’ no es por gusto, es porque se lo merece.



¿Hace mucho tiempo tenía el sueño de grabar con él?

​

Sí, yo soy de esos soñadores, y en mi cabeza hay un montón de sueños por realizar y este es uno de los más importantes, grabar con el maestro Gilberto. Tengo otros candidatos que estoy pidiéndole a Dios y a la vida me den esa oportunidad. Estoy feliz, es un sueño cumplido. Soy un bendecido.



¿Qué le sorprendió de San Juan de Puerto Rico? ¿Ya conocía esta cuna de salseros?

​

Llegué a San Juan, Puerto Rico, por segunda vez, porque yo ya había ido. Pero esta vez fui con más calma, tuve la oportunidad de saludar amigos, salseros, colegas y tuve el privilegio de ser recibido por panitas míos, como Jan Collazo, Julio López y el maestro Isidro Infante. Llegar a San Juan y que me hagan un recorrido por la parte histórica, musical, con la guía del maestro Isidro Infante, eso para mí fue mágico. Pensar en él es pensar en Celia Cruz, Marc Anthony, Rubén Blades, Héctor Lavoe. Con un anfitrión así, uno se pone feliz. Encontré San Juan más bacano que nunca, con su belleza natural, su arquitectura, pero mucho más la belleza de esos amigos que me hicieron sentir en casa.



¿Considera que le falta apoyo a la salsa en la radio?

​

La salsa no necesita apoyo, lo que necesita es espacios, porque ya tiene una fanaticada gigante, es un género que se defiende solo y que ha servido para que muchos se apoyen. Nosotros estamos trabajando y las generaciones van agarrando su esquina, muchas toman la salsa, otras la música urbana, hay público para todo, los salseros tenemos un gran público todavía.

“Lo oigo y no lo creo”: Gilberto Santa Rosa

“Pues yo lo oigo y no lo creo porque por fin se dio este junte con este gran cantante, Willy García, a quien lo conocía de saludarlo, y en la Feria de Cali nos cruzábamos, pero tuve la oportunidad en pocos días de conocerlo mejor. Su carrera artística, su música y sus calidades como cantante, ya las conocía, pero me dio mucho gusto trabajar con él, poder hacer este dueto que yo sé que en Cali y todo Colombia y todos los salseros del mundo lo van a disfrutar mucho, nosotros lo disfrutamos mucho cantándolo y me da mucho placer haber cantado con un artista de la calidad musical y de la calidad humana de Willy”.

Canción y video

Talento de buenaventura

​La canción ‘Lo veo y no lo creo’, en la primera semana de abril, debutó en la lista tropical Airplay de la revista Billboard, la cual destaca las canciones latinas más populares en las estaciones de Estados Unidos.



La letra fue compuesta por Willy García con arreglos de Isidro infante, quien también estuvo en la producción junto a Oscar Iván Loano, LyL Producciones.



El video de la canción se hizo en formato digital basado en la técnica visual con Motion Graphics, 3D, y Chroma Key, y cuenta con talento humano de Buenaventura.



La modelo del video es Andrea Andrade, los directores y productores son Kind Dsignz y Ron Bass.



Saludo de Santa Rosa

​“Un abrazo para ti Willy, gracias por la oportunidad de compartir tu talento, tu música, tus fanáticos, y de hacer música juntos, que ojalá se repita”, dijo Gilberto Santa Rosa, en un saludo sorpresa que fue emitido en América Salsa México.