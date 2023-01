¿Listos para maratonear? Las series y películas que se estrenan en este nuevo año

Comienza un nuevo año, y con él, un nuevo reto para las principales plataformas de streaming que buscarán mantener y aumentar su público, pues en la actualidad la oferta es amplia.



Como es usual, Netflix es el primero en mostrar sus cartas, en un enero con más de 30 novedades, entre nuevas películas, así como nuevas temporadas de algunas de sus reconocidas series.



Uno de sus más interesantes estrenos es la película de Laura Mora, ‘Los reyes del mundo’, una de la producciones cinematográficas más exitosas en la historia de la pantalla gigante colombiana, que durante el 2022 realizó un impresionante recorrido por los festivales de cine del mundo, logrando importantes galardones en los Festivales internacionales de San Sebastián (Concha de Oro), Biarritz (El Abrazo) y Zurich (Ojo Dorado).



La película fue postulada para representar a Colombia en los Premios Oscar, pero no logró entrar en la lista de las diez preseleccionadas que la academia dio a conocer hace algunos días.



Para Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano la calle es el lugar que reconocen, en una zona turbia de la urbe, donde media ciudad cruza velozmente en el metro, entre fronteras invisibles, deciden emprender un viaje por el Bajo Cauca antioqueño para reclamar una tierra que le fue arrebatada a la abuela de uno de ellos.



El 23 de enero estará disponible la tercera temporada de una de las más interesantes series de los creadores del fenómeno global ‘La casa de papel’.



Se trata de Sky Rojo, con el regreso de sus tres protagonistas, Coral, Gina y Wendy, quienes empezaron una nueva vida y parece que encuentran el amor radicadas en la ciudad de Almería, aunque Romeo siga sediento de venganza. Una de las más interesantes series que se han realizado en España en los últimos años, con capítulos cortos, no superiores a los 23 minutos de duración, todo con el propósito de lograr que el espectador no quiera ni parpadear.



Hace algunos meses la plataforma Star+ presentó la serie basada en la escandalosa relación amorosa entre Pamela Anderson y Tommy Lee, que terminó en el escándalo global de su video íntimo robado de su mansión. Ahora, Netflix estrenará el 31 de enero ‘Pamela Anderson: Una historia de amor’, un documental con sus testimonios, videos y diarios personales, Pamela Anderson cuenta la historia de su fama, su vida amorosa y su escandaloso video sexual.

El plato fuerte

Star+ tendrá un estreno de lujo en enero. Solo unas semanas después de su estreno en las salas de cine, la plataforma estrenará el 18 de enero ‘El Menú’, considerada una de las mejores películas de la temporada.



Una pareja, Margot (Anya Taylor-Joy) y Tyler (Nicholas Hoult), viaja a una isla en la costa del noroeste del Pacífico para cenar en un restaurante exclusivo, Hawthorn, donde el huraño y mundialmente famoso chef, Julian Slowik (Ralph Fiennes), prepara un lujoso menú para un grupo reducido de comensales especiales. A medida que transcurre la velada va aumentando la tensión en todas las mesas, mientras se van revelando secretos y se sirven platos inesperados.



Para aquellos que les gusta las producciones de distintas partes del mundo, el día 4 podrán ver la temporada completa de ‘Kacis: escape terrorista’, la primera serie original del servicio de streaming producida en Turquía, que sigue la historia de un fotógrafo de guerra llamado Mehmet (Engin Akyürek), quien se interna junto a otros periodistas en el pueblo Ezidi, una minoría preislámica de origen kurdo, que está siendo perseguida y masacrada por los yihadistas en Irak.



Los seguidores de Ryan Reynolds estarán muy atentos el día 18 cuando se estrena la primera temporada de ‘Bienvenidos al Wrexham’, docuserie que protagoniza junto a Rob McElhenney, con quien atraviesa los desafíos de dirigir el tercer club de fútbol más antiguo del mundo.



Una docuserie que revela los sueños y los problemas de Wrexham, un pueblo de clase trabajadora de Gales del Norte (Gran Bretaña), cuando dos estrellas de Hollywood toman posesión del histórico club de fútbol del pueblo.

De distintas partes del mundo

Disney+ tendrá estrenos desde los primeros días del mes de enero. El día 6 con el especial ‘Si estas paredes cantaran…’ Por más de 90 años, Abbey Road fue el centro de la industria musical. En esta película personal de recuerdos y descubrimientos, Mary McCartney guía al espectador por esas 9 décadas para ver y experimentar la magia creativa que hace de Abbey Road el estudio más famoso y perdurable del mundo.



El 25 de enero esta plataforma estrenará su primera producción brasilera con ‘Mila en el Multiverso’, con la historia de Mila (Laura Luz) quien, en el día de su cumpleaños número 16, recibe como regalo un dispositivo que puede llevarla a visitar universos paralelos en busca de su madre, Elis (Malu Mader). Mila pronto se da cuenta de que la desaparición de su madre es solo el principio de su historia, ya que Elis descubre la existencia de múltiples universos y comienza a ser perseguida por un misterioso grupo llamado ‘Los Operadores’.



El día 20 National Geographic celebrará una década de contenido sobre tiburones con Sharkfest! donde la audiencia de Disney+ podrá disfrutar de más de 15 títulos estreno sobre los increíbles depredadores más temidos de la naturaleza que demuestran que la realidad supera a la ficción.

Las cartas de HBO

HBO Max llegará recargado con la esperada serie The Last of Us, que estará disponible a partir del 16 de enero, con una historia que tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena.



Una buena expectativa ha generado el anuncio para el día 12 de enero de la primera temporada de ‘Velma’, la serie de animación para adultos que cuenta la historia de origen de Velma Dinkley (Mindy Kaling), el cerebro anónimo y subestimado de la pandilla de Scooby-Doo.



En cuanto a documentales, se destaca la serie que estará disponible a partir del 20 de enero, 'Arny. Historia de una familia', con los hechos ocurridos en 1996 sobre una trama de corrupción de menores en un pub de ambiente gay de Sevilla. Durante meses, nombres de acusados van sumándose a una larga lista, produciéndose una auténtica caza de brujas y un gran revuelo mediático porque entre los casi 50 imputados se encuentran famosos como Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y el juez de menores de Sevilla, Manuel Rico Lara.



Otras plataformas

Plataformas como Prime Video tendrá dentro de sus estrenos ‘The rig’, el próximo 6 de enero. La tripulación de la plataforma petrolífera Kinloch Bravo tiene que sobrevivir, después de que una extraña niebla les cortara comunicación con la costa y los dejará varados en las olas del Mar del Norte.



Además, para el día 18, la tercera temporada de la comedia latinoamericana ‘De brutas, nada’, cuando la Mamobanda se encuentre en crisis. Rodrigo está con los preparativos de la boda, Hannah no ha podido asimilar su embarazo y Grace prefiere no hablar de su matrimonio. Mientras Cris solo quiere hacer su vida funcionar.



Apple TV anunció para el 13 de enero de la cuarta y última temporada de ‘Servant’, una producción de M. Night Shyamalan, con la historia de los Turner y será un desenlace épico lleno de emociones.



Para el 17, ‘Sharper’, protagonizada por Julianne Moore, una película que se desarrolla dentro de los secretos de la ciudad de Nueva York, desde los áticos de la Quinta Avenida hasta los rincones sombríos de Queens.