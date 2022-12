¿Cuál es su secreto? Charla con Julio Reyes Copello, productor del año en los Grammy Latino

Su nombre es uno de los más conocidos y respetados de la industria musical. Es un hombre de personalidad suave, pero firme, la cual lo ha llevado a ser uno de los productores musicales más importantes del mundo. La lista de artistas que han pasado por el estudio de grabación de este colombiano es larga y distinguida: Ricky Martin, Alejandro Sanz, Jennifer López, por mencionar solo algunos.



Ahora, el ganador de ocho Premios Grammy busca apoyar propuestas musicales emergentes a través del programa Art House Academy, en conjunto con la productora Abbey Road Institute, “para mí siempre ha sido muy importante la educación. Tenía como objetivo encontrar un modelo educativo donde pudiera cerrar esa brecha tan grande que hay entre la academia como tal y la realidad”.



¿Cómo surge el proyecto del Art House Academy & Abbey Road Institute?



He sido siempre un apasionado de la producción musical, y desde hace un tiempo empecé a hablar con Abbey Road, el legendario estudio de Londres, para crear un programa de formación de artistas, y en esa sinergia creativa la idea es formar nuevos talentos. Ellos tienen un programa muy práctico en ingeniería musical, así que les propuse hacer algo similar, para la producción de artistas.

En este momento de mi vida se dieron las condiciones perfectas, porque tengo la infraestructura, y por acá pasan muchas estrellas, así que pensé que era muy lindo que los chicos tuvieran la oportunidad de aprender y compartir con estos personajes.

En septiembre se graduó la primera generación de artistas, entre ellos se encuentra la colombiana Ela. Cuéntenos un poco sobre ella...



Ella está teniendo la habilidad de conectar muy bien con la audiencia, y esto es un resultado de la formación y un trabajo arduo. Además de la oportunidad que tuvieron al estar aquí y compartir con artistas consolidados como Will Smith, Marc Anthony, Carlos Rivera, entre otros, y esto deja importantes aprendizajes que están lejos de las aulas de clases comunes.

Además, tiene una voz sanadora, la cual genera bienestar. Este tipo de artistas son necesarios porque ahora las nuevas generaciones están sufriendo mucho en su área emocional.



¿Cuáles son los planes que vienen con los jóvenes de este proyecto para el 2023?



Tenemos la presentación de los cinco artistas nuevos, los cuales le traerán oxígeno al panorama de la música en español, sobre todo en géneros que quedaron paralizados en el tiempo, porque, a mi manera de ver, la música está un poco monocromática, muy centrada en el sonido urbano. Hay géneros y música latinoamericana que hacen parte de nuestra cultura y debemos rescatar. Espacios como la composición, el pop-rock, la trova cubana, muchos géneros que nos han conectado con la poesía, y otros que nos sensibilizan como seres humanos.



Ha sido galardonado ocho veces en los Premios Grammy Latinos, ¿qué significa, puntualmente, el que ganó en noviembre de este año?



Nunca envejece la sensación de alegría solo con el hecho de estar nominado, pero en este caso es muy especial, porque he sido nominado en la categoría de productor del año cinco veces y esta es la primera vez que gano. Las muestras de cariño y de respeto de la comunidad de artistas fueron muy lindas, realmente ha sido muy especial. Esto me impulsa a seguir trabajando como lo he venido haciendo, a ver la música como un agente transformador de sociedades, y como la forma de sanar una sociedad.

¿En qué momento nació su amor por la música y descubrió su vocación por esta industria?



Vengo de una familia musical, siempre había sonidos en mi casa, desde música clásica, italiana, colombiana, hasta artistas como Joan Manuel Serrat, era una mezcla muy amplia de distintos géneros. Desde muy pequeño empecé a tocar piano, siempre fui muy curioso del poder que tiene la música, y aunque la vida a uno lo sorprende sobremanera, siempre tuve visiones del poder que tiene. Siempre he sido muy sensible a la capacidad que tiene la música para cambiar la percepción de la realidad.



Por su estudio han pasado artistas muy diversos, ¿Cómo hace para especializarse en tantos géneros musicales?



Yo creo que aquí sí hay un secreto, es que se debe ser muy cuidadoso de la hipersensibilidad del artista. Se debe generar un ambiente de complicidad, en el cual este no se sienta intimidado, sino, por el contrario, hay que permitir que pueda tener acceso a su mejor versión.



El productor es como un fotógrafo que tiene que crear el ambiente perfecto y estar listo para tomar la foto, pero mi cámara es un micrófono y yo debo estar atento a capturar esos momentos que son irrepetibles. Lo que me permite navegar por los diferentes géneros y artistas es ese respeto que tengo por lo que ellos representan.

Usted fue llamado para ser la primera persona en hacer una experiencia de realidad virtual musical con la Nasa, y terminó siendo el primer colombiano en dirigir la Orquesta de Londres, ¿cómo fue esta experiencia?



Es uno de los puntos altos de mi vida. Estaba haciendo la banda sonora de una experiencia de realidad virtual de la Nasa, me encomendaron la misión de representar cómo será el viaje a Marte en el 2030, así que tuve que crear varios escenarios para los diferentes momentos, ese trabajo se hizo con la orquesta de Londres, una de las más importantes del mundo, incluso han grabado la banda sonora de Star Wars. Trabajar con ellos fue una fortuna, tienen un nivel profesional inspirador. En la primera lectura ya sonaba perfecto.



¿Cuál es el secreto o la clave para identificar un verdadero talento?

​

No tengo un decálogo para encontrar artistas. Pero sí es algo que he venido cultivando desde hace muchos años, digamos que puedo reconocer características específicas de la personalidad en términos de la hipersensibilidad, intuición, misticismo, entre otros factores que uno aprende a identificar. Es importante buscar en el interior del espíritu de los artistas, ahí es donde uno sabe si viene una carrera longeva, porque no es un secreto que esta es una industria difícil en la que hay que trabajar y ser muy disciplinado.