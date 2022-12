Feria de Cali 2022: lo bueno, lo malo y lo feo de la gran fiesta de los caleños

El primer balance de lo que fue la versión 65 de la Feria de Cali, realizada entre el 25 y el 30 de diciembre, es de completa satisfacción para sus organizadores. Así lo confirmó John Jairo Perdomo, director artístico del evento, “fue una feria que recuperó los espacios de encuentro y que concertó con las comunidades, apoyamos los eventos principales y a toda una serie de eventos alternos, que sumaron para crear un sentido de ciudad. Fue una feria que estuvo en todos los puntos cardinales, creo que hemos cumplido con grandeza”.



La programación estuvo compuesta por 82 eventos, el 95% de entrada libre, en 47 escenarios autorizados por la Alcaldía de Cali. De esta forma, según los organizadores, se estimuló la reactivación económica de la ciudad, con una inversión aproximada de $ 450 mil millones.



“Estos eventos impactan la economía de la ciudad, permiten generar empleo e impulsar el desarrollo, ocupando servicios de logística y producción, lo que impulsa la cadena de valor de las industrias creativas como un eje de reactivación económica”, aseguró el gerente de Corfecali, Argemiro Cortés.



En cuanto al sector laboral, se calcula que la Feria de Cali de este año generó cerca de 20 mil empleos formales e informales, de los cuales, más de 15 mil fueron para artistas locales y nacionales.



salsodromo 1 Jorge Orozco / El País

Desfiles masivos

​

El Salsódromo, que abre la Feria de Cali, cumplió 15 años, teniendo más de 60 mil espectadores, y 2.400 bailarines pertenecientes a 57 colectivos artísticos. Por el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos pasaron 365 vehículos (automóviles, motos y bicicletas), con una asistencia de 80 mil personas.



El Carnaval de Cali Viejo celebró sus 100 años de tradición con 35 comparsas.



Melómanos Jorge Orozco / El País

Melómanos y Feria descentralizada

​

El 31 Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, que se realizó del 26 al 30 de diciembre, contó con una participación cercana a los 60 mil espectadores diarios, durante estos días de programación.



Se realizó en las Canchas Panamericanas, con conciertos y homenajes a la salsa caleña y venezolana, al trabajo de las mujeres en la música y a los nuevos ‘Melomanitos’. La Feria Rural y Comunera se vivió en 22 comunas y 15 corregimientos de Cali. Más de 170 agrupaciones se presentaron ante 37.000 asistentes diarios.



Verbena de Oriente Jorge Orozco / El País

Salseros de Oriente

​

Del 25 al 30 de diciembre, la Gran Verbena de Oriente, realizada en la Unidad Deportiva Mariano Ramos, tuvo cerca de 250 mil asistentes, quienes disfrutaron de 600 artistas en tarima, 426 músicos y 122 bailarines.



El Movimiento Salseros de Oriente tuvo a cargo la curaduría para vincular artistas que viven en esa zona de la ciudad. Participaron 12 Dj’s, 18 orquestas y 60 melómanos.



Feria Alternativa José Guzmán / El País

Espacios alternativos

​

Tres eventos reconocieron la diversidad musical y humana de Cali: la Feria Alternativa (Loma de la Cruz), con representantes de blues, rock, rap y andina; el Concierto de la Feria (Teatro Los Cristales), que se abrió a artistas mujeres y baladas; y la Feria de la Inclusión (parque de las Banderas), con artistas de las poblaciones LGBTIQ+, indígenas, afro y en situación de discapacidad.



Calle de la Feria José Guzmán / El País

Para todos los gustos

​

Asistencia masiva en la Calle de la Feria. Durante dos días (29 y 30 de diciembre) 10.000 personas, entre caleños y turistas, disfrutaron con exponentes de la música tropical y salsera como Alfredito Linares, Orquesta Canela y Guayacán. En Ciudad Alegría, ubicada en el Parque de las Orquídeas, del 26 al 28, se recibió a más de 5.000 niños y sus familias, donde contaron con teatro, música y juegos.



No todo fue alegría en la Feria

​

El Hurto se disparó.

Según cifras del Observatorio de Seguridad, en lo que va corrido de la Feria se registraron 505 casos de robo a personas. Raúl Gasca, de Circo Hermanos Gasca, denunció que le robaron sus cadenas de oro en pleno Superconcierto.

Algunas personas denunciaron que a pesar de comprar los abonos con su número de cédula, no los dejaron entrar, supuestamente, porque el cupo de las graderías ya estaba lleno.



Retrasos en desfiles.

Asistentes se quejaron por demora de cinco horas con los tiempos de salida de las Escuelas de Baile en el Salsódromo.



Trancones sin fin.

Dividida la ciudad de norte a sur. No había alternativas viales para circular ni apoyo.