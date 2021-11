Latin Grammy 2021: estos son los colombianos nominados al codiciado gramófono

Como ya es costumbre, los artistas colombianos protagonizan una buena parte de las categorías para la entrega de los premios Latin Grammy, que se entregarán en la noche del jueves en la ciudad de Las Vegas, nuevamente de manera presencial.



Para empezar, dentro de los homenajeados, en esta oportunidad de escogió al acordeonero y Rey Vallenato, Egidio Cuadrado, por el aporte único que ha realizado para difundir el folclor vallenato por el mundo haciendo parte de la agrupación La Provincia, la que acompaña a Carlos Vives hace casi tres décadas.



La lista la encabeza Camilo, que con diez nominaciones, es sin duda el gran favorito de la edición de estos galardones y el colombiano podría hacer historia.



Para nadie es un secreto que de las 53 categorías que componen, algunas son más destacadas que otras, las que suelen hacer parte de la ceremonia principal, como lo es Grabación del año, en la que se encuentra nominada la cantautora Paula Arenas por 'A tu lado', junto al ya ganador del gramófono dorado, Diamante Eléctrico con 'Suéltame Bogotá', así como Camilo con 'Vida de rico'.

Estatuilla de los premios Grammy. Agencia AFP

En 'Álbum del año' se encuentra con su reconocido disco 'Origen' Juanes, además de Paula Arenas con 'Mis amores' y Camilo con 'Mis manos'.



La legendaria cantaora Petrona Martínez, ha vuelto a ser nominada en la categoría Mejor Álbum Folclórico con 'Ancestrales', mientras que en Canción del año, que el otorga el premio a los compositores, nuevamente aparecen Diamante Eléctrico (A veces), Paula Arenas (A tu lado), 'Vida de rico' de Camilo, junto a 'Agua' de J Balvin y 'Hawái' de Maluma, estas dos últimas con créditos de autores superiores a las diez personas, cada una.



Camilo cuenta con una nominación más en Mejor álbum vocal pop, así como en Mejor álbum vocal pop tradicional, donde también se encuentra Paula Arenas.



Con 'Vida de rico' Camilo se encuentra en Mejor canción pop al lado de 'Canción bonita' de Carlos Vives y Ricky Martin. Pero si de colaboraciones se trata, Camilo aparece al lado de Raw Alejandro con 'Tatto remix' en Mejor Fusión/Interpretación Urbana, donde se encuentra 'Hawai Remix' de Maluma & The Weekend.

En Mejor Interpretación Reggaetón se encuentra otra nominación para J Balvin por 'Tu Veneno', al lado de Karol G por 'Bichota', al igual que en Mejor Canción Urbana por 'Agua', donde también está 'A fuego' de Farina.



En Mejor álbum de Pop / Rock se encuentra Diamante Eléctrico con 'Mira lo me hiciste hacer', pero la competencia no será fácil frente a Juanes con 'Origen'. Diamante Eléctrico, haciendo historia en el rock independiente colombiano, con una nominación más a Mejor Canción Pop/Rock con 'A veces'.



Aterciopelados no se quedó por fuera con nominaciones en Mejor Álbum de Música Alternativa por 'Tropiplop' y Mejor Canción Alternativa con 'Antidiva'.



En Mejor Álbum de Salsa se encuentra Willy García con 'El día es hoy' y 'En Barranquilla me quedo', el disco homenaje al Joe Arroyo – Varios Artistas / José Gaviria & Milton Salcedo.

El bonaverense Willy García busca ganar el Grammy por Mejor Álbum de Salsa. Foto: Especial para El País

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato, desde su creación, ha tenido sólo ganadores colombianos, y en esta oportunidad, se encuentran nominados 'Las Locuras Mías' de Silvestre Dangond, 'Pa´que se esmigajen los parlantes' de Diego Daza & Carlos Rueda, así como 'Esencia' de Felipe Peláez y 'Noche de Serenata' de Osmar Pérez & Geño Gamez.



Dos artistas colombianos están nominados en Mejor Álbum Tropical Tradicional con 'Gente con Alma' de José Aguirre Cali Big Band y 'Chabuco en la Habana' de Chabuco. En Mejor Álbum Tropical Contemporáneo aparece 'Río Abajo' de Diana Burco y 'La Música del Carnaval XX Aniversario' de Juventino Ojito y su son Mocana.



Chabuco repite en Mejor Canción Tropical con 'Más Feliz que ayer', donde también se encuentra nominada 'Un sueño increíble (Homenaje a Jairo Varela)' de Dayhán Díaz & Charlie Cardona.



En Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz por 'Family' se encuentra nominado Edmar Castañeda, uno de los arpistas más importantes en el mundo, mientras que en la categoría Mejor Álbum de Música Latina Para Niños, donde siempre los colombianos se destacan, se encuentran 'Nanas Consentidoras' de Victoria Sur, 'Otra vuelta al Sol' de Cantoalegre y 'Tu Rockcito Filarmónico' de Tu Rockcito & la Orquesta Filarmónica de Medellín.



Para el cierre, nuevamente Juanes en Mejor Video Musical Versión Larga por el documental 'Origen'.