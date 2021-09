Grammy Latinos 2021: conozca la lista de nominados

Los Grammy Latinos 2021, que serán entregados el próximo 18 de noviembre, llegan a su edición 22 y ya se conoce la lista de artistas nominados a los gramófonos.



La Academia Latina de la Grabación reveló este martes los aspirantes a quedarse con el galardón en cada una de las 53 categorías en disputa.



Los artistas colombianos no se quedaron atrás, y lograron varias nominaciones en categorías principales como 'Álbum del año', 'Canción del año' y 'Grabación del año', así como en las que destacan a lo mejor del pop latino, la música urbana, el pop rock, la música tropical, la salsa, el vallenato, el jazz latino y la música alternativa.



De hecho, un nacional -Camilo- es uno de los dos cantantes con mayor número de nominaciones. El nombre del paisa aparece como candidato en diez categorías, al igual que el del veterano cantante dominicano Juan Luis Guerra.



La representación de la región estará esta vez en manos del bonaverense Willy García, nominado a 'mejor álbum de salsa' por 'El día es hoy', y de José Aguirre, director del Grupo Niche y caleño por adopción, quien fue nominado a 'mejor álbum tropical tradicional' por 'Gente con alma', de la José Aguirre Cali Big Band.



"Nuestra Academia se esfuerza continuamente por apoyar a la comunidad de la música latina por medio de reconocimientos y premiaciones incluyentes, que distinguen las obras de los artistas más representativos de la excelencia musical actual", dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina.

Vea la lista completa de nominados al Grammy Latino 2021 haciendo clic aquí.

Según explicaron desde la organización, los nominados fueron seleccionados entre más de 20.000 inscripciones en línea a las 53 categorías y reflejan una variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el periodo de elegibilidad, entre el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021.



"Todas las canciones que son consideradas para nominaciones deben tener un porcentaje mínimo de la letra (de 51 % a 75 %) en español o portugués, dependiendo de la categoría. Las únicas excepciones son Mejor nuevo artista, categoría en la que el artista o grupo no cumple con los requisitos si consolidó su identidad pública en un idioma que no es el español o portugués, y en la categoría de Mejor obra/composición Clásica Contemporánea, en la que el compositor debe ser iberoamericano", ahondaron.



La entrega de los galardones se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y se transmitirá en vivo por TNT desde las 9:00 p.m., hora de Colombia. Sobre el aforo del teatro, desde la Academia solo adelantaron que la gala seguirá "las pautas de salud de la industria, como también las federales, estatales y locales".



Latin Grammy 2021: los nominados

Estos son los nominados a algunas de las categorías principales del evento:



Álbum del Año



* Vértigo - Pablo Alborán

* Mis amores - Paula Arenas

* El último tour del mundo - Bad Bunny

* Salswing! - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

* Mis manos - Camilo

* Nana, Tom, Vinícius - Nana Caymmi

* Privé - Juan Luis Guerra

* Origen - Juanes

* Un canto por México, Vol. II - Natalia Lafourcade

* El madrileño - C. Tangana





Canción del Año



* 'A tu lado' - Paula Arenas & María Elisa Ayerbe, compositoras (Paula Arenas)

* 'A veces' - Diamante Eléctrico, compositor (Diamante Eléctrico)

* 'Agua' - J Balvin, Alejandro Borrero, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Derek Drymon, Mark Harrison, Stephen Hillenburg, Jhay Cortez, Alejandro Ramírez, Ivanni Rodríguez, Blaise Smith, Tainy & Juan Camilo Vargas, compositores (Tainy & J Balvin)

* 'Canción bonita' - Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Carlos Vives, compositores (Carlos Vives & Ricky Martin)

* 'Dios así lo quiso' - Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Jesús Marrufo & Ricardo Montaner, compositores (Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra)

* 'Hawái' - Édgar Barrera, René Cano, Kevyn Cruz, Johan Espinosa, Kevin Jiménez, Miky La Sensa, Bryan Lezcano, Maluma, Andrés Uribe & Juan Camilo Vargas, compositores (Maluma)

* 'Mi guitarra' - Javier Limón, compositor (Javier Limón, Juan Luis Guerra & Nella)

* 'Patria y vida' - Descemer Bueno, El Funky, Gente De Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo & Yotuel, compositores (Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo & El Funky)

* 'Que se sepa nuestro amor' - El David Aguilar & Mon Laferte, compositores (Mon Laferte & Alejandro Fernández)

* 'Si hubieras querido' - Pablo Alborán, Nicolás "Na'Vi" de la Espriella, Diana Fuentes & Julio Reyes, compositores (Pablo Alborán)

* 'Todo de ti' - Rauw Alejandro, José M. Collazo, Luis J. González, Rafael E. Pabón Navedo & Eric Pérez Rovira, compositores (Rauw Alejandro)

* 'Vida de rico' - Édgar Barrera & Camilo, compositores (Camilo)



Grabación del año

* 'Si hubieras querido' - Pablo Alborán

* 'Todo de ti' - Rauw Alejandro

* 'Un amor eterno (versión balada)' - Marc Anthony

* 'A tu lado' - Paula Arenas

* 'Bohemio' - Andrés Calamaro & Julio Iglesias

* 'Vida de Rico' - Camilo

* 'Suéltame, Bogotá' - Diamante Eléctrico.

* 'Amén' - Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna

Montaner

* 'Dios así lo quiso' - Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra

* 'Te olvidaste' - C. Tangana & Omar Apollo

* 'Talvez' - Caetano Veloso y Tom Veloso



Mejor nuevo artista

* Giulia Be

* María Becerra

* Bizarrap

* Boza

* Zoe Gotusso

* Humbe

* Rita Indiana

* Lasso

* Paloma Mami

* Marco Mares

* Juliana Velásquez



Mejor álbum vocal pop

* 'Dios los cría' - Andrés Calamaro

* 'Mis Manos' - Camilo

* 'Munay' - Pedro Capó

* 'K.O.' - Danna Paola

* 'De México' - Reik



Mejor canción pop

* 'Adiós' - Sebastián Yatra

* 'Ahí' - Nella

* 'Canción bonita' - Carlos Vives & Ricky Martin

* 'La mujer' - Mon Laferte & Gloria Trevi

* 'Vida de rico' - Camilo



Mejor fusión/interpretación urbana

* 'El amor es una moda' - Alcover, Juan Magan & Don Omar

* 'Tattoo (Remix)' - Rauw Alejandro & Camilo

* 'Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol.36.' - Bizarrap & Nathy Peluso

* 'Diplomatico' - Major Lazer / Guaynaa

* 'Hawái (Remix)' - Maluma & The Weeknd



Mejor interpretación de reggaetón

* 'Tu Veneno' - J. Balvin

* 'La Tóxica' - Farruko

* 'Bichota' - Karol G

* 'Caramelo' - Ozuna

* 'La Curiosidad' - Jay Wheeler, Dj Nelson Y Myke Towers.



Mejor álbum de música urbana

* ‘Goldo Funky’ - Akapellah

* ‘El Último Tour Del Mundo’ - Bad Bunny

* ‘Monarca’ - Eladio Carrion

* ‘Enoc’ - Ozuna

* ‘Lyke Mike’ - Myke Towers



Mejor canción de Rap/Hip Hop:

* ‘Booker T’ - Bad Bunny y Marco Daniel Borrero

* ‘Condenados’ - Akapellah y Pedro Querales

* ‘La Vendedora Del Placer’ - Lito Mc Cassidy

* ‘Sana Sana’ - Rafa Arcaute, Nathy Peluso

* ‘Snow Tha Product’: Bzrp Music Sessions, Vol. 39’ - Bizarrap, Snow Tha Product



Mejor canción Urbana

* ‘A Fuego’ - Farina

* ‘Agua’ - Tainy & J Balvin

* ‘Dákiti’ - Bad Bunny y Jhay Cortez

* ‘La Curiosidad’ - Myke Towers

* ‘Patria y vida’ - Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky



Mejor álbum de rock



* ‘Curso De Levitación Intensivo’ - Bunbury

* ‘Control’ - Caramelos De Cianuro

* ‘Los Mesoneros Live Desde Pangea’ - Los Mesoneros

* ‘Luz’ - No Te Va Gustar

* ‘El Pozo Brillante’ - Vicentico



Mejor canción de rock

* ‘Ahora 1’ - Vicentico

* ‘Distintos’ - Andrés Giménez Y Andreas Kisser, Compositores (De La Tierra)

* ‘El Sur’, Santi Balmes Y Julián Saldarriaga, Compositores (Love Of Lesbian Con Bunbury);

* ‘Hice Todo Mal’ - Anabella Cartolano, Compositora (Las Ligas Menores)

* ‘Venganza’ - Emiliano Brancciari Y Nicki Nicole, Compositores (No Te Va Gustar Y Nicki Nicole).



Mejor álbum de Pop/Rock

* ‘Mira lo que me hiciste hacer’ - Diamante Eléctrico;

* ‘Mis grandes éxitos’ - Adan Jodorowsky & The French Kiss

* ‘Origen’ - Juanes

* ‘V. E. H. N.’ - Love of Lesbian

* ‘El Reflejo’ - Rayos Láser



Mejor canción de Pop/Rock

* ‘A veces’ - Diamante Eléctrico

* ‘Cosmos (Antisistema Solar)’ - Love of Lesbian

* ‘El Duelo’ - Zoé

* ‘Ganas’ - Zoe Gotusso

* ‘Hong Kong’ - C. Tangana y Andrés Calamaro





Mejor álbum de Música Alternativa

* ‘Kick I’ - Arca

* ‘Tropiplop’ - Aterciopelados

* ‘Cabra’ - Cabra

* ‘Un Segundo Mtv Unplugged’ - Café Tacvba

* ‘Calambre’ - Nathy Peluso



Mejor canción alternativa

‘Agarrate’ - Nathy Peluso

‘Antidiva’ - Aterciopelados

‘Confía’ - Gepe y Vincentico

‘Nominao’ - C. Tangana y Jorge Drexler

‘Te Olvidaste’ - C. Tangana y Omar Apollo



Mejor álbum De Salsa



* ‘Salsa Plus!’ - Rubén Blades Y Roberto Delgado & Orquesta

* ‘En Cuarentena’ - El Gran Combo de Puerto Rico

* ‘El Día Es Hoy’ - Willy García

* ‘Colegas’ - Gilberto Santa Rosa

* ‘En Barranquilla me quedo, el disco homenaje a Joe Arroyo’ - Varios Artistas



Mejor álbum de Cumbia/Vallenato



* ‘Las Locuras Mías’ - Silvestre Dangond

* ‘Pa’ que se esmigajen los parlantes’ - Diego Daza y Carlos Rueda

* ‘De Buenos Aires Para el mundo’ - Los Ángeles Azules

* ‘Esencia’ - Felipe Peláez

* ‘Noche De Serenata’ - Osmar Pérez Y Geño Gamez.



Mejor álbum Tropical tradicional

* 'Gente con alma' - José Aguirre Cali Big Band

* 'Chabuco en La Habana' - Chabuco

* 'Cha cha chá: homenaje a lo tradicional' - Alain Pérez, Issac Delgado y Orquesta Aragón

* 'Solos' - Jon Secada & Gonzalo Rubalcaba

* 'Alma cubana' - Leoni Torres