'La Rutina', otra carta de amor de Mike Bahía

Valentina Rosero Moreno

El cantante caleño Mike Bahía cumplió hace poco uno de sus grandes sueños, al ganar en noviembre un Latin Grammy, en la categoría de Mejor Nuevo Artista. No obstante, este triunfo no lo hizo relajarse en su trabajo y este mes lanzó un nuevo sencillo, ‘La rutina’, que según sus propias palabras “ha conectado muy bonito con el público” y ha enternecido hasta las lágrimas a su pareja y colega, Greeicy, a quien iba dedicada la letra.



¿Qué lo inspiró a escribir ‘La rutina’?

​

La rutina como tal, la incertidumbre, el hecho de que cuando pasan los años, se van acabando los recursos para enamorar, sumado a la monotonía, que con mi pareja no hace alusión a estar siempre juntos (estuvimos muy juntos en la cuarentena más agresiva y fue un momento muy positivo), sino a estar muy separados.



​¿Greeicy conocía la canción antes de que se lanzara?

​

Greeicy conocía la canción, pero no terminada. Nosotros habíamos hecho juntos la letra hasta una parte. Pero el coro lindo que dice: “Si mañana se hace tarde/ y se acaba nuestra historia/ haré que no se te olvide/ que algún día fuiste mi novia/ pero hoy quiero aprovecharte/ ya que estás aquí conmigo/ y enamorarte como antes/ como cuando éramos amigos”, eso no lo conocía ella y fue muy lindo poderla sorprender. Me conecté un montón con lo que representaba la canción y trate de contarla a través de mi historia.



Y al final representa la historia de cualquier persona...



Exacto. Y con esta canción ha sido muy bonito, por la cantidad de mensajes que he recibido, donde la gente de verdad se sienta a escribir el súper texto y me dicen: “mirá yo pensé que mi relación estaba bien, pero escuché tu canción y me senté a hacer un análisis de mi relación y mi vida y me sirvió”. Entonces es una manera de invitar a la meditación.

¿Qué tanto siente que ha cambiado usted, desde ‘Buscándote’, hasta ahora con ‘La rutina’?

​

Es más lo que ha permanecido en mí que lo que ha cambiado y eso me encanta. Sigo siendo un contador de historias. Obviamente tengo historias de otras personas y canciones que no me representan al cien por ciento, pero que sí mi lenguaje y la actitud que tomaría si me pasara esa situación a mí. Como es el caso de ‘Serenata’, que es una canción de una despedida bonita y sana.



Para poder tener la relación que tengo hoy, debí tener unas decepciones y asumirlas de la forma en la que pienso yo que se deben asumir. Así como te pusiste bonito para ir a enamorarla, deberías ponerte bonito para ir a despedirte si no funcionó.



​¿Cree que el amor lo hizo crecer y ser una mejor persona y cantante?



Sí, definitivamente el amor me ha hecho mejor persona. Me ha alejado del egoísmo personal.



¿Considera que la rutina solo mata el amor o puede ser una trampa mortal para cualquier cosa?



Creo que mata muchas cosas, porque es entrar en una zona de confort sin estar cómodo y sin tener la valentía para experimentar nuevas cosas. Siento que lo que hace que la rutina no afecte la relación, es precisamente el constante crecimiento personal.

¿Y en la música cómo hace para salir de la rutina?

​

Una de las formas de salir de la rutina, para mí, es trabajar con nuevos productores o compositores. Estar abierto a nuevos sonidos. Esa sería una manera de lograrlo.



¿‘La rutina’ será parte de su siguiente álbum o es un sencillo individual?



Esta canción hace parte de mi próximo álbum que sería mi segundo disco, en el que entrarían ‘Cuenta conmigo’, ‘Quiéreme’, ‘La rutina’, y las nuevas canciones, que están buenísimas. Creo que lanzo otros dos sencillos y con el segundo ya vendrá con el álbum completo.



¿Ha pensado el nombre del álbum?



Sí, se llamará ‘Contento’.

¿Y contento es como se siente al ser convocado como jurado en La Voz Perú?

​

Es increíble. Lo primero que hice en mi carrera fue participar en La Voz. Fue un gran lugar para darme a conocer y un reto gigante, porque me obligó a salir de la zona de confort, a exigirme, a pararme al lado de grandes cantantes, a que me dijeran que no y a pesar de eso seguir con el deseo de ser artista. Eso es bonito, porque lo que más te edifica es que te digan un no y pese a eso quieras seguir ahí.



¿Cree que con esa experiencia de haber sido participante, podrá liderar mejor a su grupo?



Claro, porque siento que no hay mejor forma de enseñarle a alguien que con el ejemplo. Estar ahí sentado me da la posibilidad hasta de conocer por qué ni Fanny Lu o Fonsi, que eran los de mi equipo, tomaron la decisión de que yo pasara las batallas y lo difícil que es tomar esa decisión. Además podré decirle a la gente “yo estuve ahí parado, sé cómo te sientes y te puedo recomendar lo que yo hice al salir. Mi historia no va a ser la misma que la tuya, pero sí te puedo sumar un montón, contándote que lo más importante ahora es tener tu música lista, que se diferencie de la de los demás, mientras sigue una tendencia, para que no sea una cosa tan rara que no tenga por donde mimetizarse y entrar. Hay una lista muy larga de personas que quieren cantar y eso te permitirá caminar entre ellos, sin chocarte con nadie, para llegar al lugar que quieres”.



¿Cómo manejará su relación con Greeicy en este mes separados?



Llevamos casi dos meses separados, nos vemos por días, porque este año ha sido de mucho trabajo, lo que nos pone en lugares y momentos diferentes y por eso nace esta canción de ‘La rutina’. Este sencillo no era el que iba a sacar ahora, pero lo hice, pensando en la rutina de distancia que hemos tenido estos últimos meses.