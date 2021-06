Megan Rapinoe, estrella del fútbol femenino mundial, nueva imagen de Victoria's Secret

Alejandro Cabra Hernandez

La marca de lencería Victoria's Secret ha contratado como imagen de marca a la futbolista estadounidense Megan Rapinoe, señal del deseo de la compañía de romper con el modelo de mujer considerado caricaturizado.



Victoria's Secret fue durante mucho tiempo referencia del mercado de la lencería en Estados Unidos, pero en los últimos años se ha visto desplazada por marcas más modernas que promueven abiertamente la diversidad, étnica y morfológica.



Criticada por promover el modelo de mujer objeto, eternamente delgada y muchas veces blanca, la marca terminó abandonando en 2019 su famoso desfile anual, considerado tiempo atrás como un evento mundial.



"El mundo estaba cambiando y tardamos demasiado en reaccionar", admitió el nuevo director ejecutivo del grupo, Martin Waters, en una entrevista con The New York Times. "Tuvimos que dejar de pensar en lo que querían los hombres para enfocarnos en lo que querían las mujeres".



La primera beneficiaria de este cambio de estrategia fue la cantante Rihanna y su marca de lencería Savage X Fenty. Lanzada en 2018, el valor de la compañía alcanza los mil millones de dólares, según una estimación de la revista Forbes.

En un intento por actualizarse, que ya ha tenido un impacto significativo en sus ventas (-7,7% en 2019 antes del efecto pandémico), Victoria's Secret anunció este miércoles la contratación de varias mujeres que ayuden a la compañía en su cambia de estrategia.



Entre ellas está la estadounidense Megan Rapinoe, doble campeona mundial de fútbol, lesbiana y activista por los derechos de las mujeres y la minoría LGBTQ.



"A menudo me he sentido excluida por las marcas en las industrias de la belleza y la moda", dijo la jugadora del OL Reign citada en un comunicado. "Y estoy encantada de crear un espacio cuyo espectro abarque a todas las mujeres".



Otras de las nuevas musas de la marca son la actriz india Priyanka Chopra Jones y la modelo transgénero brasileña Valentina Sampaio.



Victoria's Secret tiene previsto reanudar su desfile en 2022, pero de una forma muy diferente, dijo Martin Waters a The New York Times.



La casa matriz de Victoria's Secret, el grupo L Brands anunció en mayo la división de sus actividades, lo que tendrá como consecuencia la separación de la marca de lencería del resto del grupo.