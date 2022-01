La razón por la que mamá de Christian Nodal, al parecer, quiere a Belinda lejos de su hijo

Christian Nodal y Belinda se han convertido en una de las parejas más queridas y comentadas de la farándula internacional, por lo que no es de extrañar que a su alrededor circulen un sin número de comentarios y polémicas respecto a su relación.



El nuevo escándalo que deja ver que no todo es miel sobre hojuelas, es el que ha señalado el mexicano Juan José Origel, más conocido como ‘Pepillo’, en su programa ‘Con Permiso’, donde mencionó que Silvia Cristina Nodal, mamá del artista, no acepta a la intérprete de 'Ángel' como su nuera.



“La mamá de este muchachito Nodal, le dijo a Belinda ‘mira hija, no deberías de andar con mi hijo. En primer lugar está muy jovencito, le falta mucho por carrera. Ya despuntó, pero todavía le falta para una carrera como los grandes le falta mucho. Búscate otro más grande”, dijo el presentador durante la transmisión.



Durante el programa, 'Pepillo' reiteró que esta decisión de la madre de Nodal nació por los constantes y lujosos gastos que hace su hijo por la cantante, hecho que no apoya, pues piensa que debe de invertir su dinero en diferentes acciones, personas o cosas.



Hasta el momento la pareja mexicana no se ha pronunciado con respecto a estas afirmaciones.



