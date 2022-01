Los recomendados del Nobel de Literatura africano, quien estará en el Hay Festival

La décimo séptima edición del Hay Festival que inició el pasado 21 de enero y se está llevando a cabo en Medellín y Cartagena, este año tiene como invitado de honor al escritor nigeriano Wole Soyinka, quien recibió el máximo galardón de la literatura, el Premio Nobel, en 1986.



Se trata de un invitado excepcional no solo por trayectoria en el mundo literario sino por estar presente durante el mes en que el país celebra la afrocolombianidad, y el mundo la cultura africana.



Wole Soyinka tendrá su primera cita el domingo 30 de enero para hablar sobre la importancia de la literatura en la construcción de conciencia social, en una conversación con Rosie Boycott de 10:00 a.m a 11:00 a.m en el auditorio del Centro de Convenciones de Cartagena.

Wole Soyinka recibió el Nobel de Literatura, el primero para un escritor africano, en 1986.

Su más reciente libro ‘Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra (2021)’ con el cual dio fin a casi 50 años sin publicar ficción, ya se encuentra traducido al español y está disponible en las librerías colombianas.



Se trata de un análisis brillante de la condición humana, transitando las esferas de poder que manejan el mundo, la corrupción y la perversión que las atraviesan.



El Dr. Menka se une con su amigo de la infancia, un prestigioso ingeniero, miembro de la realeza yoruba que aspira a un puesto en las Naciones Unidas, para resolver un escalofriante misterio: quién está dirigiendo el contrabando de partes de cuerpo de enfermos en la clínica que dirige para llevar a cabo oscuras prácticas rituales.



Junto a esta novela se reeditó ‘Aké’, la emocionante autobiografía de infancia de Wole Soyinka, con su vida en una aldea de Nigeria llamada Aké, en los años de la Segunda Guerra Mundial.



Allí el pequeño Wole, un muchacho de una curiosidad infinita, amante de los libros y propenso a meterse en líos y aventuras, crece con la doble influencia de los aires occidentales y de las antiguas tradiciones espirituales youruba.



El público de Hay Festival tendrá un nuevo encuentro con el escritor y activista político nigeriano el mismo domingo 30 de enero, en el Teatro Adolfo Mejía desde las 12:00 m hasta la 1:00 p.m., en un conversatorio llamado ‘Imagina... igualdades: de sur a sur’, donde se hablará sobre cómo afectan las narrativas hegemónicas que han estado atravesadas por el punto de vista occidental (denominado norte), y su importancia. Teresita Goyeneche conversará con tres pensadores que trabajan en torno a la igualdad, Djamila Ribeiro, Wole Soyinkay y Velia Vidal Romero.



Wole es un narrador, poeta y activista político, autor de una prolífica obra que abarca más de treinta obras de teatro, cinco libros autobiográficos, más de una docena de libros de poesía, novela y cuentos, y por lo menos catorce libros de ensayo.



Ha dicho muchas veces que el Nobel para él es “un arma de doble filo en el tercer mundo”. Sus posturas críticas frente al poder que gobierna su país natal, Nigeria, lo han puesto en el ojo del huracán, por lo que pasó 22 meses incomunicado por su oposición al régimen dictatorial y militar de su país. Una de las historias que recuerda con más dolor es cómo un dictador mandó a ahorcar a un amigo suyo que se había convertido en un referente en la lucha ecológica en Nigeria. Razón por la cual el escritor decidió alejarse de su país. Soyinka se ha convertido en un símbolo de la democracia y la liberación de las poblaciones oprimidas.

Hay Festival virtual



Para acceder a las charlas virtuales, registrarse en la página

www.hayfestival.com



Martes 25

REBELDÍA Y DESOBEDIENCIA

Un diálogo entre Pedro Adrián Zuluaga, Diana Carol Forero y Guillermo Correa. Un espacio de divulgación para múltiples relatos en torno a la cultura y las artes.

3:00 p.m. a 4:00 p.m.



COLOMBIA ES PASIÓN Y CICLISMO

El periodista deportivo Matt Rendell, presenta ‘Colombia es pasión’, un libro que cuenta el más reciente logro del ciclista Egan Bernal quien, al ganar el Tour de Francia 2019, se convirtió en el campeón más joven de dicha carrera.

5:00 p.m. a 6:00 p.m