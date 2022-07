La Cultura del Ocio en Colombia gana espacio, adeptos y se convierte en un estilo de vida

La cultura comic en Colombia crece con el paso del tiempo a pasos gigantes. Esta hace parte de lo que se conoce como la cultura del Ocio, ya que no solo se trata de comics.



Seguramente han escuchado o leído términos como frikis, geeks y otakus, los cuales en el país han tenido gran acogida e importancia de la mano de eventos como el SOFA, el más grande de Latinoamérica, y la Comic Con.



Sin importar la definición, todos ellos buscan y quieren espacios donde puedan compartir y expresar sus gustos, así como lograr reconocimiento. Pertenecer a este tipo de comunidades no es ni raro, ni para ñoños, son espacios para disfrutar de una afición, que es muy divertida.



Una cultura que se convirtió en orgullo



Juan Pablo Castilla, quien se pone el traje de Dr. Strange, el hechicero de Marvel Comics, dice que fue gracias a su padre y a su abuelo, 20 años atrás, que comenzó a leer comics.



“Llevo años perdiéndome en mundos extraños y conociendo personajes únicos. Hoy, hablar de cultura cómic es abordar una rama más de la cultura geek, entender la pasión que mueve a este medio a través de sus autores y sus fanáticos, ver la evolución que han tenido en la última década en todos los campos”, afirma.



Tiene claro que esta cultura dejó de ser una vergüenza para muchos y pasó a convertirse en un orgullo. “Me alegra ver las sonrisas y la emoción en los rostros de todos los que escucho hablar de sus hobbies”, dice.



Por su parte, Nicole Rodríguez, conocida en el mundo cosplay como Mad Nicky, y quien da vida a personajes de anime y videojuegos, explica que además de los comics, la cultura geek y friki incluye anime, manga, kpop, videojuegos, películas y cultura pop en general.



“La comunidad de cosplay puede interpretar a cualquiera de los personajes de estas historias, desde Batman, hasta Harry Potter o Naruto, clasificarla como "comic" me parece muy limitante, y más al ser cosplayer”, puntualiza.



Mad Nicky desde pequeña consumía anime. Recuerda Los caballeros del zodiaco, Yuyu Kakusho, Dragon Ball Z, entre otros. En el 2009 conoció y se mezcló en la cultura cosplayer y se quiso adentrar en ese mundo.



El cosplay, un pasatiempo de la cultura geek, da la oportunidad de honrar a superhéroes y diversos personajes de los cómics a través de las telas y las armaduras. Especial para El País