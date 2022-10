¿La bachata del desamor? Shakira reveló otro avance de la canción que le escribió a Piqué

"No fue culpa tuya, ni tampoco mía… Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía… Yo sabía que esto pasaría", son algunas de las frases que Shakira ya había revelado de la que será su nueva canción que se estrenará el próximo 19 de octubre.



Sin embargo, este miércoles la cantante colombiana compartió un nuevo avance de la canción, que interpretará con el puertorriqueño Ozuna, en el que no solo se revela la melodía del 'single', sino que también se logra deducir que esta podría ser una bachata.



Aunque la barranquillera no ha revelado si la canción será o no de desamor, los medios y sus fanáticos creen que 'Montonía', como se llamará el 'single', sería el nuevo himno para los 'entusados' porque la letra podría tratarse de una sátira a Piqué, quien actualmente mantiene una relación con la catalana Clara Chía.



Además de las frases que ha compartido, la colombiana también publicó lo que sería un adelanto del video de la canción en el que se le ve haciendo mercado con la cara triste. El audiovisual, de pocos segundos y que está en blanco y negro, fue publicado con un mensaje que dice "Se volvió rutinario".