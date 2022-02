Carolina Giraldo Navarro mejor conocida como Karol G, celebra por partida triple este 14 de febrero. La cantante paisa no solo recibirá chocolates por el día de los enamorados, sino también porque se encuentra cumpliendo años y hace pocos días superó el récord de las 12 canciones número 1 en la lista de Latin Airplay de Billboard.



‘La Bichota’ ha coleccionado varios reconocimientos a lo largo de su carrera músical, pero el sobrepasar a Gloria Estefan como la segunda mujer con más canciones en solitario dentro de la lista latina de Billboard es todo un sueño, pues Karol suma un total de 12 éxitos, mientras que Estefan 11. Lo que significa que sus canciones han batido récords a nivel global.



A la paisa le faltaron solo tres producciones musicales para destronar a Shakira como la mujer con más canciones posicionadas en la lista latina de Billboard.



Aunque la interprete de ‘Tusa’ no a publicado ninguno de los regalos que ha recibido por su cumpleaños, el lanzamiento de ‘Mamiii’ junto con Becky G representa un triunfo más, pues no solo ha roto récords en reproducciones sino también deja ver un nuevo inicio en su vida personal tras la ruptura con Anuel AA.



Así mismo, Karol ha subido a su cuenta de instagram diversas fotos y videos señalando lo que desea para su vida, entre ellos, una historia en la que hablaba sobre el cuerpo que desea y logrará esculpir diciéndole no a los placeres momentáneos, pues reconoce que el esfuerzo y sacrificio otorga mejores frutos.



“Me iba a comer ese postre, pero no, no me lo voy a comer, porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver ni nos lo van a mostrar; lo vamos a tener y nos lo van a aplaudir", señaló entre risas 'La Bichota' en su video.



La canción “Mamiii” en cuestión de días ha llegado a las 16.000.000 millones de reproducciones en YouTube

De igual forma, sus fanáticos han compartido en sus redes sociales fotos de la cumpleañera expresando la profunda admiración y amor que sienten por ella.