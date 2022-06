Juan Fernando Velasco le rinde tributo a la música colombiana junto a Arelys Henao

Hace más de dos décadas el cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco, cantó que ‘el tiempo no es en todos los casos, el mejor remedio para olvidar, y que por mucho que se intente, hay personas que no pueden dejarse de amar’.



Con este mensaje, sus canciones tuvieron gran difusión en Latinoamérica.



Para celebrar 23 años de vida artística, el intérprete de ‘Hoy que no estás’, vuelve con el lanzamiento de su nuevo disco ‘Tanto amor’, en el que estrena dos canciones que acompañan algunos de sus clásicos en versiones renovadas, iniciando con ‘Dicen versión 2022’, uno de sus éxitos más recordados y que en esta ocasión cuenta con la participación de la Reina de la Música Popular, la colombiana Arelys Henao.



Desde hace casi un año, el cantautor ecuatoriano inició un proceso de acercamiento al género popular, y fue así como llegó a la colombiana, en quien encontró una aliada para darle una nueva voz a sus letras.



“Desde que contacté a Arelys, nuestras agendas se pudieron cruzar con gran facilidad y esto es sorprendente teniendo en cuenta que ella tiene muchos compromisos. Ha sido grande el entendimiento que hemos tenido en este proyecto; es una mujer a la que admiro mucho”, expresa Juan Fernando Velasco en su paso por la Capital del Valle para la promoción del disco.



Aunque fue el intérprete de ‘Chao Lola’ quien buscó la colaboración con la cantante de ‘Lo pasado pisado’, Arelys confi esa que para ella es “un sueño cumplido trabajar en conjunto con el ecuatoriano”, pues desde hace mucho tiempo conoce sus canciones y ha seguido su trabajo.



¿Cómo nace la idea de recrear esta canción con la música popular?



Juan Fernando Velasco



En esta oportunidad quise tomar algunas de mis canciones más recordadas y adaptarlas a la música popular colombiana, a manera de homenaje a este país, como retribución por tanto cariño que he recibido. Son 8 canciones las que conforman el disco, de las cuales dos son nuevas. ‘Dicen’, es precisamente junto con Arelys. Esta es una de mis canciones más conocidas, a la que le tengo especial cariño porque me abrió las puertas de muchos escenarios en el mundo.

¿Cómo fue el trabajo para producir esta nueva versión de ‘Dicen’?



Arelys Henao



No fue difícil porque la voz de Juan Fernando debió de haber sido para música popular desde el inicio. Su voz es ‘aguardientosa’, muy sentimental, hace llorar, al igual que la música popular. Podría decir que sus canciones son el despecho del pop. Creo que todas sus canciones, en diferentes momentos de nuestra vida, nos hicieron llorar.

¿Entonces, no fue tan difícil que él se adaptara al genero?



Arelys Henao:



Él se siente tan cómodo porque la balada y la música popular son her-manitas. Realmente es solo ponerle un poquito de ritmo, más trompetas y violines. Es por esta razón, que él se siente tan cómodo en este género y para mí fue fácil porque ya me sabía la canción, así que la sentí en mis entrañas desde que me la mandaron.

¿Cree usted que el despecho también hace parte del romance?



Juan Fernando Velasco:



No sé si será necesario. Pero, todo enamorado es un despechado en potencia, así que tenemos ahí terreno fértil para nuestra música. No sé si todo el mundo deba pasar por despecho, qui-siera creer que no, pero es como la vida, si no se tropieza, no se aprende. Si una persona no se levanta después de caer, no desarrolla mecanismos de defensa y no obtiene aprendizajes que le permitan llegar más lejos.



No creo que nadie haya llegado lejos y lo haya hecho sin tropezar. Estoy convencido que el desamor nos hace valorar lo que sentimos y nos hace fortalecer esa relación futura. A veces el desamor con una pareja es la clave para que en tu siguiente relación sea más linda. Para valorar a los seres humanos. Somos muy malos valorando lo que tenemos, damos por sentado todo: La vida, el amor, las bendiciones, el trabajo.



Uno siempre encuentra de qué quejarse, pero cuando te quitan algo, es ahí es cuando lo valoras y ahí es cuando realmente te das cuenta de lo bendecido que estabas y no lo habías entendido.

Arelys Henao:

Juan lo dijo muy bien: El enamorado es un despechado en potencia. Yo creo que a veces el despecho es necesario sentirlo en el corazón, porque a veces también la monotonía de la vida te lleva a no estar motivada en cambiar, en sentir nuevas sensaciones. A veces es rico sentirse un poco des-pechado. Dicen que en pelea de pare-ja, lo más maravilloso es reconciliar-se. Entonces, el confl icto también tiene su lado bueno. El despecho y la música popular, se caracterizan por ir directo al corazón.

¿Cómo fue el proceso de deconstruir una canción tan popular?



Juan Fernando Velasco:



El disco lo produjo Johann Usuga. Extraordinario músico colombiano, quien encaró el desafío de pasar estas canciones, que tienen la característica de estar muy metidas en la mente del público.



Me siento absolutamente complacido con cada una de las pro-puestas que hizo para las canciones. Hubo pequeñas modificaciones que ya notarán, pues cuando uno participa en una producción quiere colocar su propio sello. Arelys, por ejemplo, que no es solamente cantante, también es compositora, productora, intérprete y empresaria.



Es decir, ella conoce todo el negocio de la música, y se apasiona por él. Le agradezco su gran esfuerzo y sus aportes. He realizado muchos duetos, pero nunca he tenido una compa-ñera que me acompañe con tanta ilusión y con tanta emoción, como ella lo ha hecho. Ella está en todos los detalles, en la canción, en la foto, en la pro-moción, en la radio, en la entrevista, en el canal de YouTube, en el arreglo, en todo. Y eso, en esta industria, es algo para destacar.

Cómo artista, ¿qué tan grande es el reto de interpretar algo que le pertenece a otro, por decirlo así?



Arelys Henao:



Para mí, es que a las personas que son amantes del pop, les guste la canción, y que los que ya aman esta canción les guste la nueva versión. Las personas a las que les gusta este género difícil-mente exploran otros sonidos, porque son seguidores maravillosos. Yo decía ‘Dios mío, por favor que a los seguido-res de Juan Fernando les gusta esta versión’, porque los míos ya la aman.



Sin embargo, ya hemos podido ver las pri-meras reacciones y ha sido muy satisfactoria la respuesta de la gente.