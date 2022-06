Stranger Things: cuatro datos claves para comprender la cuarta temporada

Stranger Things es una de las series más aclamadas por el público, tanto así que aquellos que no son seguidores en algún momento han escuchado sobre ella, e incluso sabrán un poco de esta producción audiovisual que hace poco estrenó la primera parte de su cuarta temporada, en la que se presentan algunas muertes inesperadas, villanos con poderes telepáticos, nuevos romances y corazones rotos, entre otros dramas dignos de los hermanos Ross y Matt Duffer, creadores de la serie.



La cuarta temporada ha despertado grandes intrigas en los fanáticos de esta producción, en particular sobre qué pasará con la segunda parte que ya presentó su primer y escalofriante avance. No obstante, aún es un misterio la fecha de su estreno.



Para aquellos que aún no se han afianzado con esta producción, son muchas las preguntas que surgen, como ¿por qué les gusta tanto a las personas? ¿Quiénes son los personajes?



Aquí un breve resumen para saber y entender lo que sucede en el extraño pueblo de Hawkins. Alerta de spoiler: les recomendamos leer hasta donde su curiosidad lo permita

En el pueblo suceden ‘cosas extrañas’

La historia arranca durante la década de los 80, en el pueblo de Hawkins, Indiana, cuando Will Byers, un joven de 12 años, desaparece misteriosamente, hecho que destapa los extraños sucesos que tienen lugar en la zona, producto de una serie de experimentos que realiza el gobierno en un laboratorio científico cercano, presentando una realidad espejo terrorífica que abre las puertas a lo que el grupo de protagonistas ha bautizado como ‘El mundo al revés’, donde se encuentran oscuros monstruos.



Además, en la primera temporada se empieza a desarrollar

un romance entre Once y Mike.

Le puede interesar: ¿Por qué Jennifer López dijo que cantar con Shakira en el Super Bowl fue la peor idea del mundo?

Terribles acontecimientos en dos partes

Si las segundas oportunidades pueden dar buenos resultados, los hermanos Duffer creen en las cuartas, la cual en su primera parte ha sido todo un éxito a nivel mundial, tanto así que la crisis de los suscriptores de la plataforma de streaming estadounidense al parecer disminuyó.



En esta temporada se pueden encontrar varias influencias del cine de terror clásico. Ya los chicos no son unos niños, sus problemas han

evolucionado a los dramas típicos de los adolescentes; no obstante, el mundo no se salva solo y tendrán que seguir afrontando cada vez peores enemigos, y sus creadores no dudan en hacerlo: “Podemos ponerlos en peligros que sean realmente aterradores”, comenta Ross Duffer. Aún hay mucho por ver.

Ahora el punto débil de los chicos son sus mentes

Durante la segunda entrega, en la ´Banda´ de chicos se siente la nostalgia por la muerte de Once; además, se conocen nuevos monstruos llamados (Demoperros), y peor aún, una criatura mucho más grande amenaza con atacar y destruir al mundo: ‘El azotamentes’, quien tiene el poder de manipular a las personas para obligarlos a cometer acciones macabras.



Los chicos tendrán que buscar la manera de proteger a sus seres queridos. Alerta de spoiler: El grupo recibirá una grata sorpresa que además de hacerlos feliz y traer tranquilidad, los ayudará a proteger el mundo.



El peligro está donde menos se espera, bajo tierra

Con la tercera temporada empieza a verse una mayor oscuridad en la serie. El verano en Hawkins llega con un centro comercial en el que pasan sus días. Sin saber que bajo tierra opera un laboratorio de militares rusos que quieren reabrir el portal de ‘El mundo al revés’.



Esto causa la aparición de una criatura que llega a atacar al pueblo. Esta vez para hallar la paz, un querido amigo tendrá que sacrificarse.



La temporada concluye con un pico narrativo que deja grandes especulaciones en sus seguidores, a resolver en la cuarta entrega de la serie