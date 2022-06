¿Por qué Jennifer López dijo que cantar con Shakira en el Super Bowl fue la peor idea del mundo?

Por qué para Jennifer López cantar con Shakira en el Super Bowl fue “la peor idea del mundo”? Porque desde 2004, en el espectáculo deportivo solo hubo presentaciones en solitario, o al menos, así fueron promocionadas. Siempre hubo un titular con invitados.



Sin embargo, cuando la gran final de la liga número 54 de la NFL estaba por disputarse en Miami, los organizadores quisieron hacer un guiño a la comunidad latina, convocando a dos de las artistas más exitosas de habla hispana.



Pese a la elección, al éxito del espectáculo y los reconocimientos que llegaron después, como las cuatro nominaciones a los Premios Primetime Emmy en 2020, siempre circuló el rumor de que los egos de Shakira y Jennifer López, habían sido heridos, y es que cada una, por separado tenía insumos suficientes para presentar un gran show.



En el nuevo documental biográfico de López, ‘Halftime’ (Medio Tiempo), estrenado hace pocos días en el Festival de Cine de Tribeca, la misma Diva del Bronx admite que ser invitada a compartir escenario con la colombiana fue “la peor idea del mundo”.



En el filme, se muestra a la cantante, actriz, productora y empresaria, en una conversación con Kim Burse, su director musical, a quien manifiesta su preocupación por que Shakira no aproveche al máximo el poco tiempo que tendría para su actuación.



“Tenemos seis jodidos minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco”, dice López en el documental. “Sin embargo, tiene que haber ciertas canciones que cantemos. Tenemos que tener nuestros momentos de canto. No va a ser una revista de baile. Tenemos que cantar nuestro mensaje”, añadió.



Luego, JLo agrega en el documental, que está convencida de que no fue una buena idea elegir a dos estrellas de la talla de ambas, para la actuación. “Esta es la peor idea del mundo, que dos personas hagan el Super Bowl. Fue la peor idea del mundo”, repite.



La cinta, que se podrá ver en Netflix el 14 de Junio, hace un recorrido por la trayectoria de la artista a partir del rodaje de su película ‘Hustlers’, por la que aspiraba a una nominación a los Premios de la Academia, que no llegó, y durante los preparativos del show de 14 minutos, en el Hard Rock Stadium de Miami.



En la producción también se puede ver cómo fueron algunos ensayos de esta presentación, además, de una escena en una reunión de Zoom en las que se les ve a ambas cantantes tratando de sacar lo mejor de esta situación, pero se nota que las prácticas no fueron de lo más cordiales, al tener cada una, estilos de baile representativos.

Las actuaciones de López y Shakira, que tuvieron de invitados a J Balvin, de Colombia , y Bad Bunny, de Puerto Rico, acabaron siendo todo un éxito y un orgullo para la comunidad hispana. Por primera vez en la historia del Super Bowl, cuatro megaestrellas de la música latina estuvieron encargadas del esperado show de medio tiempo. El orgullo también fue caleño, al incluir bailarines de la escuela de baile Swing Latino, dirigidos por Luis Eduardo ‘El Mulato’ Hernández, en las coreografías de salsa del show.

El éxito en cifras



En los Estados Unidos, el espectáculo de López y Shakira fue visto en televisión por 103 millones de personas, lo cual supuso un aumento del 4% respecto a la actuación ofrecida por Maroon 5 en 2019, vista por 98.2 millones. La presentación fue ligeramente más vista que el juego en cuestión, el cual atrajo 102 millones de televidentes.



Tras la actuación, todas las canciones interpretadas tuvieron un aumento conjunto en ventas del 893% en los Estados Unidos. En sumatoria, el repertorio vendió 21 mil copias a través de iTunes el día del evento. Las canciones de Shakira fueron las que tuvieron mayor impacto, abarcando 13 mil de la totalidad.



En cuanto al repertorio de López, sus canciones sumaron 8.000 descargas. En streaming, las canciones de Jennifer vieron un incremento del 335% en Spotify respecto a la semana anterior al evento, mientras que las de Shakira tuvieron un aumento del 230%.

En contra



Luego del anuncio de que Jennifer López y Shakira encabezarían el espectáculo de medio tiempo, el músico Dee Snider, vocalista de la banda Twisted Sister, criticó a la NFL por ignorar a la música heavy metal.Tras la actuación, Snider volvió a pronunciarse acerca del espectáculo, el cual señaló como muy “obsceno y explícito para las audiencias jóvenes que ven el evento”.



La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos informó que recibió 1.312 quejas de familias después de la actuación, que la tacharon de ser “un espectáculo porno”.