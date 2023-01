Iván Calderón sufrió infarto y se encuentra internado en una UCI

El compositor y productor Iván Calderón sufrió un infarto y dos paros cardiorespiratorios siendo internado de urgencias en la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital San Vicente de Ríonegro (Antioquia).



Iván Calderón iba viajando en su camioneta para Puerto Nare en el Magdalena Medio y sintió los dolores en el pecho y de inmediato el conductor buscó un centro asistencial.



Calderón ha mostrado síntomas de mejoría y en las próximas horas pasaría a una habitación. Su situación médica se encuentra estable.



Iván Calderón tiene una brillante trayectoria en la música vallenata integrando la agrupación de Los Diablitos y luego creó a Los Gigantes del Vallenato con el canto de Hebert Vargas y actualmente su hijo Daniel Calderón es la voz líder.



Asimismo se ha destacado como compositor y entre sus obras están: No podrán separarnos, grabada por Jorge Celedón, 'Se me salen las lágrimas', 'Me mata la melancolía', 'No he podido ser feliz' y 'Acuérdate', grabada Los Gigantes del Vallenato, además de 'La última vez', éxito en la voz de Silvestre Dangond.