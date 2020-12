Álvaro José Carvajal Vidarte

Belinda y Christian Nodal siguen dando de qué hablar en el mundo del espectáculo, no solo en su natal México, sino en toda latinoamérica.



Recientemente los artistas fueron portada de la revista People en Español, elegidos nada más y nada menos como la pareja del año por parte de la famosa publicación.

Pero en las últimas horas sus nombres volvieron a ser tendencia en redes sociales, no solamente por la primera fiesta de Navidad que pasaron como familia, sino por la noticia de un supuesto embarazo.

La información la habría dicho el mismo Christian Nodal en entrevista con Adela Micha y fue replicada por la revista digital Quién e incluso por medios nacionales como El Espectador.



Sin embargo, luego de varios párrafos en los que afirman que el bebé nacería en julio y sus padres no sabrían su sexo, además de un largo espacio en blanco, Quien admite que todo se trata de una broma por cuenta del Día de los Inocentes.



"Inocente palomita que te dejaste engañar. ¡No caigas en bromas como éstas (sic)! Hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes", escribió la revista, explicación que no fue incluida por el medio colombiano.

Belinda y Christian Nodal empezaron su romance este año en La Voz México, donde ambos trabajaron como 'coaches', aunque Nodal reveló a People que la primera vez que la vió "se me hizo guapísima", aunque en ese momento no pasó nada.



"Pasan los meses y pues ya estoy soltero y en La voz (nos reencontramos). A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos (estar a su lado). Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle", dijo Nodal.



Belinda agregó que "había mucho amor desde ahí, desde el principio de La Voz". Con el pasar de los días comenzaron a "hablar y a conectar de una manera distinta", hasta que en agosto pasado revelaron que eran pareja.



Nodal publicó una historia en la que declara su amor a la artista de 31 años, mientras la producción del reality publicó en sus redes sociales una fotografía de la pareja junto con la frase "el amor llegó a La Voz. Nuestros coaches, Christian Nodal y Belinda inician relación. ¡Estamos muy emocionados!".