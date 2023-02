¿Inalcanzables? la odisea que ha sido comprar boletas para el concierto de RBD en Colombia

Una total odisea ha sido la compra de boletas para el concierto de RBD en Colombia el próximo 3 de noviembre de 2023, han reportado los miles de fanáticos de la agrupación este miércoles.



De acuerdo con los reportes de redes sociales, desde las 9:00 a.m. de este miércoles los fanáticos de la banda mexicana han reportado fallas en la plataforma que fue dispuesta para adquirir las entradas al show de RBD en Colombia.



Según las denuncias en redes, la página de e-Ticket, plataforma digital que comercializa las entradas, ha presentado varias fallas que han impedido que las boletas para el anhelado concierto sean adquiridas por los fanáticos.



Cabe recordar que la banda anunció que estará el próximo 3 de noviembre en el Atanasio Girardot de Medellín, luego de una espera de 15 años, cuando RBD hizo vibrar a su fans en el 2005.

Los que compraron, como hicieron?? Porque estoy aquí desde las 9:00 y nadaaaaaa se cae y se caeee. Este es el problema real del concierto de RBD el servidor de eticket vale pan #rebelde pic.twitter.com/5ol0VJ3qG8 — Maria Paz Vargas (@MaPazVargas) February 15, 2023

A esto es a lo que juega @eticketCOL @eticket cierran ellos mismos la conexión para acaparar boletas y que los revendedores que están en su rosca sean los que ganen. Negocio redondito para ellos 🤬 pic.twitter.com/0d31lSaTRQ — Paola J. Rubiano (@jrubianom) February 15, 2023

Tú boleta es una mierda pero para este concierto de RBD @eticket le quito es puesto pic.twitter.com/Cr16p4gvFG — Felipe Romero (@Dfeliperomero) February 15, 2023



Los usurarios, incluso, no solo han asegurado que la página dejó de funcionar, sino que también han reportado que hay localidades que en la plataforma ya están agotadas.



Es de resaltar que la preventa de las boletas inició este 15 de febrero desde las 9:00 a.m. hasta las 11:59 p.m., y la venta para el público en general empezará el 17 de febrero alas 10:00 a.m.



La boleta más económica es en la gradería norte baja, que costará $99.000 (más servicio). Le sigue gradería norte alta que tiene un precio de $119.000 (más servicio).



La boletas más costosas son las de los palcos 'Soy Rebelde' y 'Sálvame', que oscilan entre $1.300.000 y $1.700.000 (más servicio).

Que falta de todo @eticket tanto esperar por #RBDCOLOMBIA y salir con esto!!! Ahora en silencio si es que quedamos....Ah pero mañana todos revendiendo al doble la boleteria!!!! @RbdClubsCol pic.twitter.com/pfmJ4x0KWg — Social Butterfly (@z0r4ya) February 15, 2023