'I May Destroy You’, la serie que explora ideas sobre el consentimiento

Natalia Moreno Quintero

La serie ‘I may destroy you’, escrita co-dirigida y producida por Michaela Coel, es una producción para ver con calma y a conciencia, porque más allá de retratar la amistad y las fiestas nocturnas en las calles de Londres, la narrativa se centra en un tema controversial, pero que últimamente está en auge en las producciones audiovisuales: la importancia del consentimiento sexual y los límites entre lo que significa liberación y lo que implica explotación en el nuevo mundo de las citas y las relaciones.



La historia, que se puede visualizar en la plataforma de HBO Go, se centra en Arabella Essiuedu (Michaela Coel), una joven escritora fácilmente distraída, poco comprometida y despreocupada quien, luego de publicar un texto que atrajo mucha atención en internet, es

considerada la ‘voz de su generación’. Todo parece ir bien en su vida, pero una noche, después de ser agredida sexualmente en un club nocturno, el rumbo de las cosas cambia radicalmente y Arabella se ve envuelta en un proceso de búsqueda interior, para poder superar el trauma.



Mientras Arabella pasa por todos los estados mentales y emocionales por los que puede atravesar una persona que experimenta una situación como esa, en su vida se hacen más presentes y necesarios los lazos emocionales con sus amigos Terry (Weruche Opia) y Kwame (Paapa Essiedu), quienes la acompañan en el camino a recorrer en la búsqueda de la verdad.



“Las relaciones de amistad son muy importantes en esos momentos, porque necesitas aferrarte a algo que sea seguro, a alguien en quien puedas confiar, alguien que se comprometa a ayudarte a entender qué pasó y te acompañe en el proceso”, comenta Paapa, para quien fue muy importante lograr desarrollar en compañía de Michaela y Werucho, un ambiente enfrente de la cámara donde se sintiera entre ellos una “real e

indispensable” amistad.

Aunque el personaje de Kwame dentro de la serie es abiertamente gay, Paapa y Michaela decidieron mantener el perfil del personaje alejado del cliché del amigo gay que se muestra en las series.



“Me enfoqué mucho en lograr que el personaje no fuera un estereotipo; quería que fuera un hombre que se pudiera mover, hablar y vivir en su propia independencia, sin tener que ser la referencia de algo que ya reconocemos o entendemos. Con Michaela esa fue la primera conversación que tuvimos sobre Kwame y desde ahí partimos cada vez que hablábamos sobre el tema”, aclara el actor.



Otro punto vital en la creación del personaje fue su reacción frente al abuso sexual que padece, ya que, al igual que su amiga Arabella, Kwame también es violentado, en circunstancias muy diferentes a las de su amiga y con reacciones muy distintas.



Para la creación de la escena en la que Kwame sufre el asalto, Paapa comenta que fue tratada con la mayor de las responsabilidades, para dejar bien en claro el momento en que la relación sexual que está teniendo el personaje pasa de ser algo consensual a algo impuesto.



“Se trata de una gran responsabilidad, precisamente porque represente algo que no leemos usualmente en los libros, ni lo vemos en redes sociales o los medios de comunicación. Aunque los acosos a las mujeres están poco representados en todos estos medios, con los hombres es aún menor, entonces era importante para nosotros hacerle justicia a esa escena y representarla bien”, comenta el actor.



Para que la escena tuviera un mayor realismo, pero no llegara a ser incómoda para los actores, la filmación contó con una coreógrafa para las escenas de intimidad, una profesión que se está volviendo algo usual en las producciones inglesas e irlandesas.



Según Paapa, tener a una persona coordinando la escena, permite que los actores se concentren únicamente en actuar la escena, “porque no estás preocupado si las otras personas van a pensar que estás intentando hacer algo indebido, ni te desvías pensando en lo qué pasaría si lo que grabo me lo intentaran hacer a mí en la vida real. Nuestra coordinadora nos demostraba ella misma las posiciones y nos preguntaba si se sentían bien, si era incómodo e intentaba generar un entorno de confianza. Creo que esta compañía es una necesidad”.

Paapa Essiedu encarna a Kwame, un joven gay que también es víctima de violación. Especial para El País

Para la creación del perfil psicológico y la reacción de Kwame frente al asalto y el trauma que deja la situación, hubo una menor investigación por parte del actor, ya que Pappa quería lograr una actuación lo “más orgánica posible”, para así lograr un mayor realismo.



“No quise tener expectativa sobre las reacciones que debía tener Kwame. Quería permanecer alejado de eso y permitirme a mí mismo tener la curiosidad y permanecer abierto a lo que este personaje podría experimentar luego de su vivencia, sin juzgarlo, porque pienso que para todos nosotros es importante poder reconocer que, cuando pasamos por ese tipo de situaciones, cualquier cosa que sentimos está bien y que es

necesario dejarnos sentir eso de manera natural”, comenta el actor.



Sin embargo, luego de las charlas, las investigaciones y las grabaciones, Paapa considera que eso no lo hace ningún experto sobre el acoso o el consentimiento. Pero, el actor sí puede asegurar ahora, que para él las personas en general no están educadas de manera adecuada frente a los temas como el consentimiento.



“Yo, por ejemplo, sigo en mi viaje de saber qué es el consentimiento para mí y qué es para las otras personas, con sus diferentes orientaciones o sus diferentes relaciones de consenso”, reconoce Paapa.



La imposibilidad de encontrar espacios de diálogo en la vida real para tratar estos temas, es el motivo por el que el actor cree que ha habido un auge en la creación de series que hablan sobre el consenso y el abuso.



“Las personas que ven estas series que hablan sobre consenso y respeto, es porque sienten que es un tema que los afecta. Esta es una realidad que puede experimentar cualquier persona, sin importar los privilegios que pueda tener. Ver esas narrativas y a partir de ellas generar preguntas, o recibir respuestas sobre esas inquietudes, es algo con lo que la gente se puede conectar”, considera el actor.



Al final del día Paapa es consciente de que aún se le dificulta ver la serie sin sentirse agobiado por la historia y eso, de alguna forma, le hace sentir bien, porque “es bueno que el relato aún tenga efecto en mí”, como una confirmación de su sensibilidad hacia el dolor ajeno.

Vea a continuación el tráiler de esta serie, que se puede apreciar a través de la plataforma HBO Go.