Guardián de historias: Rodrigo García, hijo de Gabo, habla de las adaptaciones a las novelas de su padre

Los últimos años no le han dado tregua a Rodrigo García Barcha y ha sacado tiempo para todo, como el libro sobre sus padres, su familia, su vida con ellos, que lanzó a comienzos del año pasado.



Pero el hijo del Premio Nobel de Literatura Colombiano se ha acercado mucho más a América Latina, en sus facetas como productor y director, en especial con las mencionadas, e incluso polémicas adaptaciones de algunos de los libros de Gabriel García Márquez, al formato de las series para plataformas de streaming.



Ya este viernes 12 de agosto está disponible en la plataforma de streaming Prime Video, los seis capítulos completos, la adaptación de la obra de los años noventa, ‘Noticia de un secuestro’, protagonizada por Juan Pablo Raba, Cristina Umaña y Majida Issa.



Un trabajo periodístico que empezó con el secuestro de Maruja Pachón y la lucha de su esposo, Alberto Villamizar, en pro de su liberación, pero que se fue ampliando para mostrar cómo el secuestro en su momento fue un acto colectivo ejecutado por una misma organización con la finalidad de presionar al Gobierno y que no siguiera extraditando a los narcotraficantes.



En ella, Rodrigo García fue el productor de la serie que se podrá ver en 240 países, bajo la dirección de Andrés Wood.



Mientras tanto, Netflix continúa la preproducción de la serie basadas en una de las máximas obras literarias de Gabo, ‘Cien años de soledad’, en la que Rodrigo García también se encuentra involucrado.



Reconocido internacionalmente por películas como ‘Albert Nobbs’, ‘Revolución’, ‘10 pequeñas historias de amor’, ‘Nueve vidas’ y el polémico largometraje ‘Últimos días en el desierto’, así como en televisión dirigiendo capítulos de series como ‘Los Sopranos’, ‘Carnivale’, ‘Boomtown’ y la serie web ‘Blue’, hace tan sólo algunas semanas estrenó una serie en la que fue su productor y director.



Se trata de 'Santa Evita', producción argentina protagonizada por Natalia Oreiro y Darío Grandinetti, bajo la dirección de Rodrigo García Barcha.



Una serie de ficción basada en la novela de Tomás Eloy Martínez, centrada en una de las mujeres más emblemáticas de la política latinoamericana, siendo la historia de un cuerpo sin tumba y de la leyenda que nació en torno de él.



Narra la misteriosa historia detrás del cadáver errante de la primera dama argentina Eva Perón después de su muerte, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un mausoleo que nunca se concretó.



Rodrigo García habló sobre toda esta serie de proyectos en la que se encuentra involucrado.



El flagelo del secuestro

¿Cómo fue hacer ‘Noticia de un secuestro’?



Gabo en su momento habló de hacer una película de ‘Noticia de un secuestro’, pero finalmente no sucedió. Al momento en que llegaron las plataformas y empezaron hacer historias, no sólo con más recursos y más capítulos, también partiendo de la idea de que lo local es universal, con la idea de hacer la historia en Colombia, en español y con actores colombianos, eso fue lo realmente tentador.



Ahí me puse en contacto con Andrés Wood, porque siempre tuve la idea de que lo mejor era una mirada latinoamericana, pero extranjera, sería muy útil, para que pudiera hacer todas las preguntas, así pudiera entenderlo él y lograr explicarlo al mundo, sin dejar de ser una historia fresca de suspenso, aunque no reduzco la historia a un thriller, porque es mucho más trágica.



Siempre grabar implica sangre, sudor y muchas lágrimas, pero ha sido uno de esos proyectos que de pronto uno imagina y sin darte cuenta aquí estamos, a puertas del estreno.



¿El surgimiento de las plataformas fue clave para la realización de este proyecto?



No sólo eso. También el hecho de que ahora es posible que se puedan hacer proyectos locales que se puedan estrenar en todo el mundo, lo cual era bastante difícil antes de las plataformas.



Era casi una exigencia que tenía la familia a la hora de pensar en una adaptación, que se pueda realizar en varios capítulos, con los medios para hacerla bien, en Colombia y con talento colombiano.



¿Qué le dió Andrés Wood, desde la dirección, a esta serie?



Siempre seguí su trabajo, sus películas, y siempre destacaba cómo lograba tratar lo político desde lo íntimo de los personajes, lo que le venía bien a una serie como ‘Noticia de un secuestro’.



Para el hijo, pero también para el contador de historias, ¿Cómo ha sido ver una obra de su padre convertida en serie?



Siempre hay que partir de una idea: todos son versiones. Hasta cuando haces un trabajo sobre la realidad, terminas haciendo una versión de la realidad.



Las historias que Gabo narró en el libro, su esencia se encuentra en la serie. El sufrimiento de las personas secuestradas, de sus familiares y los amigos, se encuentran allí, y la idea de un país secuestrado, que fue lo que realmente se vivió en esa época, con la declaratoria de guerra al Estado por parte de una persona. Todo eso se logró.



¿Cómo vio el trabajo de los actores en esta serie?



Muy bellamente interpretada, además de extremadamente cuidada en cuanto a los detalles de la época y el lugar, que casi puedes percibir los aromas.



Las interpretaciones, hasta en el más pequeño de los personajes, fue magnífico, porque llegaron trabajados al set, porque era un gran reto y había mucho nervio. La responsabilidad era mucha y ellos lo sabían.



¿Había presión a la hora de hacer esta serie basada en un libro de Gabriel García Márquez?



Creo que presión siempre existió, entre los actores, los guionistas, incluso para el director. En mi caso menos, porque la función del hijo siempre será rebelarse contra el padre (risas). Siento una enorme responsabilidad y una gran satisfacción de lo que logramos.



De lo que recuerda, ¿Cuál era la mayor preocupación de Gabo en los años de trabajo de investigación y escritura del libro?



Siempre voy a recordar a Gabo muy preocupado y muy estresado pensando en que no le hiciera justicia en el libro a la historia y a los individuos, en especial a las víctimas.



¿Cómo fue su impresión cuando leyó por primera vez ‘Noticia de un secuestro’?



Fueron muchas cosas a la vez. Yo soy colombiano pero criado entre México y España, conocedor de la realidad colombiana pero no vivirla, palparla, pero era impresionante conocer los detalles de cómo un individuo le declaraba la guerra al Estado, con todos los medios para sembrar el terror a todo un país.



Pero que a todo eso, Gabo le encontrara las historias interpersonales, pues el libro está lleno de historias de amor, pero se lee con mucha tristeza, porque el secuestro es particularmente cruel, por la incertidumbre constante, el dolor mezclado con la esperanza que es cóctel terrible.

Serie Noticia de un secuestro de Prime Videi. Colprensa

En otra plataforma

¿Cómo va la producción de las series de ‘Cien años de soledad’?



Con ‘Cien años de soledad’ Netflix tomó la mejor decisión de concentrarse en contar con los mejores guiones posibles. Ya he leído las primeras horas de la adaptación y va bastante bien, pero está sólo en la etapa de adaptación que es lo que más le preocupa a la gente.



¿Cómo ha visto el desarrollo de ese proyecto?



Soy bastante optimista, que tendrá la extensión que sea necesaria, que se realizará en español, en Colombia. Todo esto le dará una total autenticidad.



¿Por qué hacer una serie de ‘Cien años de soledad’?



Gabo siempre pensó que no podría hacerse como película. Se necesitaban muchos recursos, y si se lanzaba a un mercado internacional se realizaría en inglés, actores americanos, estrellas de cine y eso no le parecía, porque siempre pensó que de hacerla, sería en español y en no menos de 15 horas.



Tenía él sus momentos. En una época era un no rotundo, que una adaptación le podría cara a los personajes y los lectores no merecen eso. En otras ocasiones fantaseaba que se hiciera de la extensión que él quería y en Colombia.



Con la llegada de las plataformas se puede hacer de las horas que él creía, con buenos recursos, haciéndolas de manera local, en el idioma local pero que se verá en todo el mundo.



Pero también, que Gabo siempre nos dijo: “cuando yo no esté, ustedes hagan lo que quieran, porque tarde o temprano se hará una adaptación”, sea ahora cuando podemos poner condiciones y opinar, o en unos años cuando sea de dominio público.



DETRÁS DE EVITA



¿Cómo fue el trabajo con la serie ‘Santa Evita’ para Star+, en la que fue productor y director?



Es una serie que veníamos preparando con bastante tiempo y atención. Lo curioso, es que la llegada de la pandemia nos permitió realizar un trabajo mucho más profundo, en especial con los guionistas y eso se tradujo en un excelente rodaje y todo se puede apreciar en el resultado final.



Siendo una serie que se desarrolla en distintas épocas del siglo XX, ¿Cómo fue el trabajo de contexto histórico?



El punto central fue la obra de Tomás Eloy Martínez y cómo abordó a un personaje como Eva y todo lo que ocurrió con su cadáver. Además, Tomás hizo un minucioso trabajo de contexto histórico en el libro, pero no dejamos nada suelto y también realizamos una investigación propia.



¿Difícil encontrar a la Evita adecuada?



Natalia Oreiro es una muy buena. Vi buena parte de su trabajo, en especial en el cine, y me impactó su entrega, en especial en el largo proceso de preproducción que tuvimos, la entrega fue total, porque reconocía perfectamente la responsabilidad que tenía con un personaje de esta magnitud.