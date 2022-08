¿Nuevo rumbo? Los cambios en las reglas de Miss Universo que han dado de qué hablar

El mundo está cambiando y cada día hay pequeñas pruebas de ello. Una de las últimas se debe a la decisión de Miss Universo —una de las instituciones más conservadoras del mundo—, de cambiar las reglas del concurso.



A partir del 2023, mujeres casadas, embarazadas, con hijos e incluso divorciadas, podrán participar en el certamen, según lo confirmó la directora de la organización en Colombia, Natalie Ackermann, a través de un comunicado. De igual manera, se aclaró que la edad de las participantes debe ser entre los 18 y los 28 años. En el 2018, el concurso ya había dado un paso gigante al incluir a una mujer transgénero, Ángela Ponce de España.



Amy Emmerich, CEO de Miss Universo, dijo que la decisión fue tomada después de hacer una serie de encuestas entre el público. “A pesar de la diferencia de nuestras culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a la próxima Miss Universo en consecuencia”.



Estas reglas empezarán a regir a partir del año 2023 en la edición 72. Miss Universe 2022 será la última versión que se regirá por el reglamento anterior.



Durante años, el evento, que fue televisado por primera vez en color en 1966, justificó sus reglas en que las candidatas debían contar con total disponibilidad para los compromisos asumidos durante el año de su reinado, en los que debían viajar constantemente y tener largas jornadas de preparación.



Entre los requisitos publicados en la página web del concurso de belleza en Colombia, las aspirantes debían tener entre 18 y 27 años, ser de nacionalidad colombiana, contar con buena salud física y mental, entre otras exigencias.



La decisión de la organización internacional ha sido aplaudida por expertos y reinas, quienes consideran el cambio acorde al papel de la mujer actual en el mundo.



Una de ellas es la actual Miss Universo Colombia, María Fernanda Aristizábal, quien celebró que la organización abra las puertas y oportunidades a más mujeres, debido a que estos nuevos rumbos están alineados a la misión de la organización, basados en la inclusión.



“Las mujeres sabemos qué decisiones tomamos y esas van acordes con cada proceso de vida que vamos asumiendo. A partir de ahora, cada candidata puede elegir qué quiere experimentar en su vida, y qué roles puede asumir. Si lo hace con responsabilidad, seguramente tendrá todo el éxito del mundo”, comentó la candidata a ser la mujer más bella del universo en la próxima edición.



Por su parte, Daniel Montañez Cruz, periodista y profesor de oratoria y fogueo, considera “que los cambios son positivos en aras de validar las transformaciones que ha tenido nuestra nueva generación en temas femeninos. Las mujeres deberían tener el poder de decidir si casadas, embarazadas o con hijos, quieren participar en un concurso de belleza y nadie debería criticar esto, si cumplen a la perfección su rol, las normas y el calendario de una Miss Universo reinante”.



Jorge Dusterdieck, comunicador social, invita a vencer los miedos y entender que a la mujer no se le debe idealizar como si fuera una especie de Virgen María. “Si un hombre casado, divorciado o con hijos puede acceder a cientos de oportunidades y hasta participar en concursos de belleza sin problema, ¿por qué entonces una mujer no puede hacerlo en las mismas condiciones? La decisión quita un peso de encima y cambia parámetros absurdos y preconcebidos que durante décadas, más bien siglos, nos han querido dar a entender que el lugar de la mujer al casarse y/o tener hijos queda restringido a eso, a ser esposa y cuidar a sus hijos”.



En Estados Unidos, una de las primeras personas en celebrar el cambio fue la abogada Gloria Allred, quien a comienzos de este año denunció a los organizadores de Miss California, la edición estatal de Miss Universo, porque la norma podía violar el Acta de Derechos Civiles de ese estado. “Hemos luchado por eliminar una práctica que discriminaba a muchas mujeres en su cara, y logramos una victoria no solo para las estadounidenses, también en muchos otros países”, aseguró en una rueda de prensa.



“¡Esta regla sexista que se ha aplicado desde 1950 ya es historia!”, exclamó la abogada.

¿Qué hay detrás del nuevo rumbo de Miss Universo?

Harnaaz Kaur Sandhu en un evento en julio. Su cambio físico ha desatado los rumores de posible embarazo. AFP

Además de la apertura a un mundo más incluyente, podrían existir otras razones para que la organización cambie sus reglas, y una de ellas sería debido al incremento de rumores que apuntan a que la actual Miss Universo, Harnaaz Sandhu, se encuentra “en estado de buena esperanza”.



Las especulaciones de un posible embarazo empezaron cuando, en las últimas semanas, se hizo evidente el cambio en la silueta de Harnaaz, quien representó a India en la septuagésima edición, en la ciudad israelí de Eilat.



Sandhu, de 21 años y oriunda de la ciudad de Chandigarh, es una conocida actriz en su país y activista por los derechos de la mujer, sobre todo en lo que refiere a acceso a la educación, y quien obtuvo un premio en efectivo de 250.000 dólares al ser coronada.



En las publicaciones que ha hecho en los últimos meses en las redes sociales, es más que evidente que ha aumentado de peso. A los comentarios negativos que le llovieron, respondió que no le importaban y que se sentía “segura con su cuerpo”.



Sin embargo, ocultar un embarazo es tarea casi imposible, aunque en las fotos que publica siempre está detrás de otras personas o mostrando su espalda.



A través de un vídeo publicado en las redes de Miss Universo, se puede observar a la ex representante Zozibini Tunzi saludando a Harnaaz. Este saludo entre reinas universales vertió sal a los rumores sobre una posible visita de la cigüeña, ya que al abrazarse, Zozibini le dice “Felicitaciones”, a la actual reina.



La primera candidata mamá

Los cambios en la organización ya están recibiendo frutos. En República Dominicana ya se inscribió la primera candidata madre. Se trata de María Peña, quien con tan solo dos semanas de haber dado a luz, inscribió su candidatura.



“Si los hombres pueden ser padres exitosos, la mujer puede ser Miss Universo y madre exitosa”, escribió Magali Febles, directora del certamen dominicano en Instagram.



¿Cambio de filosofía, presión mediática o dulce espera? Solo el tiempo dirá qué hay detrás del nuevo rumbo de la organización.

Polémicas y escándalos

Renunció por amor

El primer escándalo del certamen internacional de belleza llegó durante su primera edición, en la década del 50. Allí se coronó a la finlandesa Armi Helena Kuusela, de 17 años, como la mujer más bella del mundo. Pero 10 meses después renunció a los honores para casarse con el empresario de 25 años Virgilio Hilario.



La equivocación de Steve Harvey

En 2015, el presentador de la noche cometió un grave error al anunciar como ganadora a la representante de Colombia, Ariadna Gutiérrez, cuando realmente el jurado había elegido a Pia Wurtzbach de Filipinas.



Machado vs Trump

La venezolana Alicia Machado fue coronada Miss Universo en 1996, el año en que Donald Trump adquirió el concurso de belleza. Uno de los momentos más bochornosos del concurso fue cuando él convocó a medios de comunicación para que la grabaran haciendo ejercicio mientras le hacía críticas sobre su cuerpo. En una reciente entrevista a Yordi Rosado, Alicia confesó que tuvo “ muchos problemas de autoestima como consecuencia de bullying masivo. Fue un año muy traumático”.