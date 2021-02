Greeicy vuelve al 'prime time' con 'A otro nivel'

Erika Mantilla

A lo largo del 2020 la pandemia por covid-19 detuvo muchos conciertos y giras, y pospuso varios lanzamientos cinematográficos. Pero sin duda una de las situaciones más extrañas la están viviendo los concursantes, el equipo de trabajo y el jurado de ‘A otro nivel’, el concurso de canto del Canal Caracol que el año pasado tuvo que detener la transmisión del programa, ya que no podían seguir grabando en medio de las restricciones nacionales y las medidas de bioseguridad.



Por suerte para todo el elenco del programa, las grabaciones pudieron retomarse de a poco y justamente esta semana el concurso volvió al aire, para que los colombianos puedan saber de una vez por todas quién será el ganador de la contienda.



La caleña Greeicy Rendón, una de las jurados del certamen, comentó que se encontraba muy feliz y agradecida de poder regresar al set de grabación, en especial “porque en algún punto no sabíamos cuándo podríamos retomar, por las condiciones y los protocolos que se tienen que tomar por seguridad. Era un poco incierto lo que iba a pasar, pero bueno, ya volvimos” dijo feliz, aunque las medidas siguen rigiendo, impidiendo que la cantante pueda darle un caluroso abrazo a la gente que quiere, situación que le ha parecido desalentadora.



Por otro lado, pese a la pausa del programa la intérprete de ‘Más fuerte’ asegura que la audiencia podrá reconectar con facilidad con los concursantes, porque a ella ya le pasó.

“A la hora de retomar, me preguntaba si recordaría a todos los concursantes. Llegué a pensar en ver los videos y desatrasarme unos capítulos, pero al final lo dejé fluir y ver qué pasaba en el programa, y cuando retomamos recordaba demasiado a la gran mayoría de los concursantes, porque hay participantes y artistas que te marcan, generan una recordación y se vuelven inolvidables. Por eso sé que el público también se reconectará de una. Además, al final esto solo es música y disfrutar del talento y de los artistas, no se trata de una historia. Así que, si no recuerdan a ningún cantante, seguramente los van a ir reconociendo poco a poco, porque va a estar bien interesante”, comparte la artista.



La única cara ‘desconocida’ con la que se topó Rendón al volver al set fue con la del cantautor argentino Noel Schajris, quien tuvo que tomar el puesto del cantante Diego Torres, que por cuestiones de agenda no pudo continuar.



“Antes de conocer a Noel no puedo negar la sensación de pesar que daba no poder seguir teniendo a Diego, porque él nos enamoró a todos con su personalidad, con su esencia y con su forma de ser. Pero al conocer Noel, vimos la calidad de persona que es y sentimos que escogieron a alguien que de verdad podría llenar ese gran lugar que dejaba Diegito”, dice ella.



Sin embargo, Schajris llegó con el concurso iniciado y a diferencia de Paola Jara y Greeicy Rendón, no había acompañado el proceso de crecimiento de los concursantes. Pero el artista se puso en la tarea, vio los capítulos, aprendió a reconocer la voz de cada concursante y con la ayuda de las otras jurados supo cómo era la situación dentro del set.



Según Noel, “llegar a un concurso iniciado no son cosas que se dan todos los días. Es la primera vez que me pasa algo así. He estado en muchos programas, pero ‘A otro nivel’ fue único en muchos sentidos, principalmente por la situación en la cual me llamaban”, con una producción parada a mitad de año por una pandemia “que no teníamos hace cien años” y que al retomarla no pudo contar con la participación de uno de sus jurados, por agenda.



Pero el argentino reconoció que estuvo dichoso de poder hacer parte del programa, ya que pudo disfrutar del “talento inmenso” del país y porque el programa es diferente a todos los concursos que él ha visto en su vida: “tiene un nivel artístico, vocal y musical que nunca he visto en televisión y también se me hace una maravilla y aplaudo totalmente que se dé espacio a tantos géneros musicales que no todos los días tienen ese tipo de pantalla. Es espectacular, una experiencia bellísima”.



Para el integrante de Sin Bandera, ver a los concursantes también es “muy emotivo”, porque le hacen recordar su propia historia. “Yo llegué a México con 600 dólares, una maleta y aquí estamos. Recordar tu historia te llena el corazón de gratitud con cada una de las personas que han pasado por tu vida y que te han impulsado y ayudado a llegar donde estás. También me agradezco a mí mismo por esta pasión por lo que hago, por esta entrega y capacidad de trabajo. Los que estamos en esto (la música) hace muchos años, sabemos que el talento es importante, pero en realidad lo que cuenta es el tipo de persona que eres, el trabajo duro y la disciplina”.

Cómo se siente ser un jurado?

Greeicy Rendón



“Ser juez y escoger al ganador es una tarea muy difícil, sobre todo en A otro nivel, porque todos tienen experiencia y están en la música hace muchos años. Entonces empezamos a buscar otras cosas que también son importantes en un artista más allá de su voz, como la energía que tiene, la conexión que logra con la gente, con la cámara, con el público y con nosotros el jurado. Si hablamos solo de voz, todos los concursantes son increíbles y merecen ganar”.



Noel Schajris

“En realidad no me gusta ser jurado, me gusta mucho más ser colega. Ser jurado es muy complicado porque tienes que tomar decisiones y a pesar de que yo me llame ‘colega’, siempre llegaba el momento de tomar una decisión y no es agradable, ni fácil, porque cuando tienes artistas con un nivel tan alto, cuando todos están ‘a otro nivel’, estás hablando de detalles y sutilezas, de cosas mínimas que tienes que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión casi imposible”.