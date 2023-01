Globos de Oro 2023: esta es la lista de los principales ganadores del galardón  

Esta es la lista de los ganadores de las principales categorías de la 80ª entrega de los Globos de Oro, celebrada este martes.



"Los Fabelman" obtuvo el premio a la mejor película de drama y mejor director, colocando al filme semiautobiográfico de Steven Spielberg en buena posición de cara a la entrega de los Óscar el 12 de marzo.



"Los espíritus de la isla" fue designada mejor película de comedia y "Argentina, 1985, mejor película de habla no inglesa.

Películas

Mejor película dramática: "Los Fabelman"



Mejor película de comedia o musical: "Los espíritus de la isla"



Mejor director: Steven Spielberg, "Los Fabelman"



Mejor actor de drama: Austin Butler, "Elvis"



Mejor actriz de drama: Cate Blanchett, "Tar"



Mejor actor de comedia o musical: Colin Farrell, "Los espíritus de la isla"



Mejor actriz de comedia o musical: Michelle Yeoh, "Todo en todas partes al mismo tiempo"



Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan, "Todo en todas partes al mismo tiempo"



Mejor actriz de reparto: Angela Bassett, "Pantera negra: Wakanda por siempre"



Mejor guion: Martin McDonagh, "Los espíritus de la isla"



Mejor banda sonora: Justin Hurwitz, "Babylon"



Mejor canción original: "Naatu Naatu" from "RRR"



Mejor película de habla no inglesa: "Argentina, 1985"



Mejor película de animación: "Pinocho de Guillermo del Toro"

Televisión

Mejor serie dramática: "La casa del dragón"



Mejor actor de drama: Kevin Costner, "Yellowstone"



Mejor actriz de drama: Zendaya, "Euphoria"



Mejor serie de comedia o musical: "Abbott Elementary"



Mejor actor de comedia o musical: Jeremy Allen White, "El oso"



Mejor actriz de comedia o musical: Quinta Brunson, "Abbott Elementary"



Mejor actor de reparto en televisión: Tyler James Williams, "Abbott Elementary"



Mejor actriz de reparto en televisión: Julia Garner, "Ozark"



Mejor miniserie o telefilme: "The White Lotus"



Mejor actor de miniserie o telefilme: Evan Peters, "Dahmer - Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer"



Mejor actriz de miniserie o telefilme: Amanda Seyfried, "The Dropout"



Mejor actor de reparto de miniserie o telefilme: Paul Walter Hauser, "Black Bird: confesiones de un asesino"



Mejor actriz de reparto de miniserie o telefilme: Jennifer Coolidge, "The White Lotus"