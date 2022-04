'Gaslit', protagonizada por Julia Roberts, se estrenará este 24 de abril por StarzPlay

Gaslit, serie protagonizada por Julia Roberts, se estrenará el próximo domingo 24 de abril en la plataforma de streaming 'StarzPlay' en Europa, América Latina, Japón, Estados Unidos y Canadá.



Se trata de una visión moderna del escándalo de Watergate que se centra en las historias no contadas y los personajes olvidados del escándalo, desde los subordinados torpes y oportunistas de Nixon hasta los fanáticos desquiciados que ayudaron a cometer sus crímenes y los trágicos denunciantes que acabaron por derrumbar toda la empresa podrida.



El eje de la historia es Martha Mitchell, interpretada por Julia Roberts. Esposa del fiel fiscal general de Nixon, John Mitchell, quien es representado por el actor Sean Penn, esta célebre integrante de la alta sociedad de Arkansas es dueña de una gran personalidad y nunca se queda callada. Pese a su afiliación al partido, ella es la primera persona que hace sonar públicamente la alarma sobre la implicación de Nixon en Watergate, lo que hace que tanto la Presidencia como su vida personal se desmoronen.



Como Fiscal General, Mitchell goza de la confianza y amistad del Presidente. Aun así, temperamental, malhablado y despiadado -pero irremediablemente enamorado de su famosa esposa-, John se verá obligado a elegir entre Martha y el Presidente. Con un gigantesco peinado, gafas de sol y extravagantes vestidos Martha, interpretada por Roberts, de 54 años, fue muy influyente desde su llegada a Washington y habitual invitada a los programas de entrevistas.



Cuando su esposo trató de impedir que se enterara de los detalles de la irrupción en el Watergate, ella empezó a sospechar e intentó alertar a la prensa. Y fue, supuestamente, mantenida cautiva, golpeada y desacreditada por quienes defendían al gobierno. Ella y John acabaron separándose y él fue encarcelado por perjurio, conspiración y obstrucción a la justicia. En una entrevista de Nixon con David Frost en 1977, el exmandatario dijo: “Si no hubiera sido por Martha, no habría habido Watergate”.



La historia se basa en la primera temporada del podcast ‘Slow Burn’, creado y producido por Robbie Pickering. Matt Ross dirige la serie y es productor ejecutivo. Sam Esmail y Chad Hamilton son los productores ejecutivos. Roberts, además, es productora ejecutiva bajo su marca Red Om Films, junto con las co-ejecutivas Lisa Gillan y Marisa Yeres Gill.