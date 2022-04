Las Villamizar llegan a pelear por el rating de la noche; hablan sus actores

sabela, Carolina y Leonor Villamizar, tres hermanas de la alta sociedad de El Socorro, Santander, que hacen parte del Ejército Libertador como espías motivadas por la búsqueda de justicia. Una serie de época que resalta el empoderamiento femenino y que se puede ver por el Canal Caracol de lunes a viernes, desde las 9:30 p.m. Una perspectiva distinta en la historia, donde pocos nombres de mujeres han sido resaltados, como Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos o Mercedes Ábrego.



“Interpretar un personaje de época normalmente suele ser complicado, porque implica representar a la mujer que, en ese tiempo, estaba más sometida al patriarcado y la sociedad. A la vez eran fuertes y fundamentales”, expresa Coraima Torres, quien interpreta a Beatriz de Villamizar, madre de las protagonistas.



Después del injusto asesinato de su madre, las tres jóvenes quedan al cuidado de su padre. Un hombre que tiene experiencia militar por su participación en el Movimiento Comunero. Él entrena a sus hijas en el manejo de las armas y el espionaje, para que sean ellas quienes busquen la justicia que les fue negada por la corrupción de la autoridad española.



Lea aquí: Cantos al cielo: la Filarmónica de Cali deleitó a los feligreses durante la Semana Santa



“Él es un hombre que no soporta las injusticias, por amor a su familia decidió dejar de lado la revolución; sin embargo, es un sentimiento que siempre lo acompaña. Ha visto lo duro que es el vivir como ‘criollo’ en su nación, por eso es recio con las niñas, para que ellas sean fuertes”, comenta Luis Mesa, que hace el papel de Gerardo Villamizar, padre de Las hermanas.



El guion de esta serie, de Mateo Stivelberg y Juan Carlos Aparicio, “nació hace cinco años, pero fue cambiando su concepto hasta que llegó a Las Villamizar”, cuenta Stivelberg.

“Lo más difícil que tuvimos que aprender fue pelear con el vestuario. Hacer las escenas con toda la indumentaria fue un reto grande”

Estefanía Piñeres

Tuvo sus orígenes cuando Stivelberg hizo parte del equipo de 'La esclava blanca’, y se consolidó cuando estuvo en 'Bolívar: el hombre, el amante y el Libertador'. “Se trata de una ficción histórica porque tocamos aspectos y personajes reales. Antonia Santos, Simón Bolívar, Pablo Morillo son satélites en lo que les sucede a estas mujeres”, agrega el director.



Por su parte Estefanía Piñeres, quien le da vida a Leonor Villamizar, cuenta que cuando leyó el libreto entendió la importancia de mostrar esta historia de mujeres que rompen los límites impuestos por la sociedad, no solo en el campo físico, sino también en el pensamiento.



Leonor defiende su homosexualidad y su familia no hace juicios de valor, pero tampoco quiere saber sobre su vida amorosa.



“Creo que es necesaria y relevante esta serie, para la actualidad. Importante que tanto hombres como mujeres, especialmente ellas, vean roles y modelos a seguir y que, de alguna manera, nos cuestionen. Yo, personalmente, espero que sea una historia que conecte con muchas mujeres, ojalá con todas”, manifiesta Piñeres.



Shany Nadán en esta ocasión es Carolina, una mujer fuerte, al igual que sus hermanas. Pero siente la responsabilidad de ser la guardiana de sus dos hermanas, pues trata de compensar el riguroso trato de su padre.



Nadán ya ha tenido experiencias con este tipo de series. Fue Manuelita Sáenz en 'Bolívar: el hombre, el amante, el Libertador' y llegó con cierta ventaja sobre sus compañeras en cuanto a llevar el vestuario y los peinados, por haber participado en dicha producción. Pero se encontró con un formato distinto que le agrada mucho: “Es una serie escrita desde la perspectiva femenina, donde los roles masculinos están al servicio de los femeninos”, comenta Nadán.



Isabela, interpretada por María José Vargas, es otra mujer decidida que no solo lucha contra el ejército español, sino contra el amor, pues este último se convertirá en el talón de Aquiles para lograr su venganza.



“Aquí no hay espacio para damiselas, en realidad son los hombres los que están en peligro y nosotras las que los salvamos a ellos. Es la realidad, pienso que hay un equilibrio y me encanta poder mostrar todas las perspectivas de una mujer. Podemos ser fuertes y enfocadas, pero no quiere decir que dejamos de sentir”, explica Vargas.



La serie dirigida por Mateo Stivelberg y Herney Luna, bajo la producción general de Juan Carlos Villamizar, se rodó en medio de la pandemia, lo que significó grandes retos para los directores, principalmente por los minuciosos cuidados de bioseguridad.



“La llegada del Covid-19 fue un tiempo de aprendizaje. Rodar en medio de la pandemia, más que un reto laboral se volvió personal. Estas series requieren un nivel alto de exigencia. Implican mucho tiempo, mucha preparación, mucho cansancio y pocas horas de sueño”, indica Mateo Stivelberg.



Además de la complejidad de realizar una serie de época debido a la locación, el vestuario, etc. “Hay que cuidar lo que se ve en cámara y digamos que, si bien a veces donde rodamos había cierto control, hay sitios que ya están modernizados, que tienen cables y demás. Es un reto especial por el vestuario”, concluye Stivelberg.

El soldado español

Entre el elenco se encuentra Alejandro Rodríguez, quien interpreta al soldado Saldarriaga. Él hace parte de la banda que asesina a Beatriz de Villamizar.



“Me ha tocado mostrar unas facetas más bruscas y conocer ese malévolo que tenemos los seres humanos, pero que con el tiempo va a arrepentirse”, comenta. Uno de los grades retos para el actor fue grabar en climas calientes como Barichara. Rodríguez ha participado en series colombianas de época como La Pola.

Beatriz, una mujer ejemplar

Beatriz, interpretada por Coraima Torres. Especial para El País

Interpretada por Coraima Torres, Beatriz es el eslabón más amoroso de su familia, quien logra mantener en equilibrio a sus hijas y esposo.



“Es una mujer que sabe dónde están los límites y se hace respetar. Además, que tiene un amor infinito por su familia, pero esto no quiere decir que sea débil, es muy inteligente porque con la dulzura influye en el carácter de su esposo”, menciona Torres.

Gerardo, el padre fuerte

Gerardo Villamizar, Interpretado por Luis Mesa. Especial para El País

Interpretado por Luis Mesa, Gerardo Villamizar es un hombre recio que no demuestra el amor desde la ternura y que quiere heredar a sus hijas la pasión por la justicia.



La fuente de inspiración para construir el personaje fue el abuelo de Luis Mesa, pues contaba con las mismas características del personaje.





La dulzura de 'Las Villamizar'

Cristal Aparacio, Sara Pinzón y Alanna de la Rosa. Especial para El País

Cristal Aparacio, Sara Pinzón y Alanna de la Rosa, representan la niñez de las hermanas Villamizar. Ellas son testigos del asesinato de su madre, Beatriz, por parte de un soldado del ejército español.



A pesar de su corta edad las actrices infantiles han trabajado en diferentes series nacionales e internacionales.



Alanna de la Rosa participó en la miniserie colombiana contigoconectados.com, que habla sobre el ciberacoso.



Cristal Aparacio ha participado en series como ‘Sin senos sí hay paraíso 3’ y Sara Pinzón ha actuado en series infantiles del Canal Uno.