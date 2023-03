¿Ganará su libertad? Expectativa por nueva entrega de 'John Wick', interpretado por Keanu Reeves

John Wick descubre un camino para derrotar a la organización más poderosa del inframundo ‘The High Table’, que ha puesto una recompensa multimillonaria sobre su cabeza. Pero antes de ganar su libertad, deberá enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosos aliados, capaz de convertir a viejos amigos en peligrosos rivales.



Esta cuarta entrega presenta un Keanu Reeves que vuelve no solo a ser el corazón de la saga, sino a demostrar por qué es el actor de acción más influyente de la actualidad.



El estreno mundial de John Wick 4 será el próximo 23 de marzo. En Cali habrá un preestreno, el 21 de marzo.



El vínculo de confianza entre Chad Stahelski y Keanu Reeves es el secreto de John Wick. Cortesía El País

Crece la constelación John Wick

Un nuevo día está amaneciendo en el universo de Wick, los retos aumentan y hay un nuevo líder sádico que altera toda la trama.

Keanu Reeves retoma su papel de asesino a sueldo en busca de paz y libertad, junto a Laurence Fishburne, como The Bowery King, jefe de la red de inteligencia clandestina integrada por habitantes de calle; Ian McShane, que interpreta a Winston, el propietario del Hotel Continental de Nueva York, y Lance Reddik en el rol del leal conserje Charon.



Basados en los personajes creados por Derek Kolstad, quien escribió las tres entregas anteriores de la saga, los guionistas Shay Hatten y Michael Finch trasladan la acción esta vez a Nueva York, Osaka, Berlín, el desierto Wadi Rum de Jordania y la romántica París, entre otros lugares.



Apoyados en las indicaciones del director y productor Chad Stahelski, Hatten y Finch también le dan a la historia una nueva dimensión descubriendo nuevas e inesperadas facetas de John Wick, nuevas conexiones entre los personajes, hilos emocionales que antes solo se insinuaban y nueva información sobre el duelo sincero y silencioso que carga Wick tras el fallecimiento de su esposa, y que ha sido motor y detonador de toda la saga.



Sin embargo, la expansión del universo Wick en esta cuarta parte se vive sobre todo en su producción: más acción, más combates, sofisticados tiroteos cuerpo a cuerpo, una alta dosis de artes marciales, delirantes persecuciones automovilísticas, un código de honor más exigente en reglas y consecuencias, y un Baba Yaga que contraataca de manera brutal y decisiva.



A pesar de su éxito, Reeves es un actor que mantiene su amabilidad y humildad. Cortesía El País

Reeves, sin doble de riesgo

Keanu Reeves retoma su papel de asesino a sueldo en busca de paz y libertad. Cortesía El País

“Realmente ampliamos la construcción del mundo de las anteriores películas de John Wick, con un montón de personajes y acontecimientos divertidos e inesperados”, asegura Keanu Reeves, y retoma: “La historia tiene un aspecto y un nivel que no se parecen a nada de lo que hayamos visto antes. Hay al menos 14 grandes secuencias de acción, incluida una salvaje y épica persecución por las calles de París. Y en el estilo de lucha de John Wick, experimentas su esfuerzo, compromiso y voluntad. Me encanta su actitud de no rendirse nunca”.



Reeves, además de su gran carisma y respeto con el público, es uno de los mejores intérpretes y le agrega personalidad y misticismo a su personaje.



Él actúa lo que practica, se entrega totalmente a la producción, es su propio doble de riesgo y un experto en artes marciales, además participa en las reuniones y decisiones de guion y reparto. Asimismo, es productor de la saga John Wick al igual que la de The Matrix, donde se hizo ícono. Consecuente con sus intereses, ha enfocado su carrera al género de acción. Mantiene asegurado su puesto en el Hall de la Fama y es uno de los 100 actores más influyentes, según Times.



El dúo de director y actor ha sido clave para que la franquicia John Wick doble sus cifras de taquilla en cada capítulo: John Wick 1 registró ingresos de US$ 5 millones en Latinoamérica.



El segundo capítulo logró un incremento de US$ 2 millones. John Wick 3: Parabellum, cerró en Latinoamérica con US$ 20.718.551 y se espera que esta cuarta entrega se convierta en el fenómeno taquillero del cine independiente en todo el mundo.