¡En sus marcas, listos...ya! Conozca los detalles del estreno del 'Desafío The Box'

Caracol ya anunció para el día 22 de marzo a las ocho de la noche el estreno de la temporada número 19 de 'El Desafío The Box', que tiene como gran novedad el retorno de 'Playa Baja'.



Este es un programa concurso que inició con locaciones de playa, tanto dentro como fuera del país, y uno de los lugares más temidos para los participantes era 'Playa Baja', donde no contaban con ningún tipo de comodidad y servicio para vivir.



Por eso, una de las más fuertes competencias era por lograr un lugar en 'Playa Alta' con comodidades y lujos, además de 'Playa Media' con servicios básicos. Esta vez solo regresa 'Playa Baja', a la cual se puede caer si los equipos no tienen para el arriendo de las cabañas.



Desde hace algunas ediciones, los equipos también compiten por premios en dinero que pueden ir acumulando. Esta vez, lo necesitarán para pagar el arriendo si no logran el primer lugar en la competencia.



Si no tienen dinero acumulado o deciden no pagar el arriendo, deben desalojar la cabaña y pasar a Playa Baja.



Además, está será la última vez que el programa se realice en Tobia, Cundinamarca, pues el canal desea hacer de la temporada 20, el próximo año, que sea en una nueva locación.



Las grabaciones no han culminado, pero aún así el canal ya está listo para estrenar esta nueva temporada.