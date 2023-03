Habrá segunda parte del Gladiador, ¿qué actores estarán en la secuela?

A través de la icónica película Gladiador, una de las más galardonadas del séptimo arte, fueron muchos los actores de Hollywood que consolidaron sus carreras y adquirieron mayor fama, como Russell Crowe y Joaquin Phoenix, quienes interpretaron a Cómodo y a Máximo Décimo Meridio.



Recientemente, productores y directores del filme original informaron que la película tendrá una secuela, lo que ha sorprendido a sus seguidores porque que nadie lo esperaba.

Precisamente, fue Joaquín Phoenix fue quien anunció, por primera vez, la noticia. Se dice que gran parte del elenco original será incluido en la continuación de la emblemática película, excepto uno de los protagonistas de la historia.



Se trata justamente de uno de los más esperados, Russell Crowe. Y fue él mismo quien confinó que no estará en la secuela ya que en la versión original de la película, él muere.



Le puede interesar: Kronos y Titán, las leyendas del rock que cantarán este domingo en Cali



De ahí que el director haya confirmado que no estará Russell en esta segunda parte. No sucede lo mismo con el gran Phoenix, quien tendrá un rol más protagónico esta vez.



La realidad es que tras el anuncio de la secuela de Gladiador y la noticia de que Russell Crowe no será parte del elenco, todos los ojos están puestos en el director y el equipo de producción del nuevo film, quienes a pesar de contar con el sí y la participación de parte del elenco original, como en el caso de Joaquín Phoenix deberán esforzarse por lograr una secuela digna de ser la parte dos de una de las películas más icónicas que en los años 2000 que marcó a toda una generación.



Pese a que muchos celebran a Phoenix, x cuya interpretación del antagonista en la versión original de Gladiador fue fenomenal, no están tan de acuerdo con que Crowe no tenga ningún momento en esta nueva ficción basada en el film original.



Algunos guardan la esperanza en que el director y el equipo de producción del nuevo film sí y la participación de parte del elenco original, como en el caso de Phoenix deberán esforzarse por lograr una secuela digna de ser la parte dos de una de las películas más icónicas de la pantalla grande en los años 2000 que marcó a toda una generación.