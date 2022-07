¡Fin de la polémica! Andrea Valdiri accedió a realizar prueba de ADN a su hija Adhara

El artista Lowe León anunció en las últimas horas que la creadora de contenido Andrea Valdiri aceptó realizarle una prueba de ADN a su hija Adhara de quien, presuntamente, él sería el padre biológico.



Aunque Valdiri anunció que estaba en embarazo poco después de terminar su relación con el cantante, una vez nació la bebé, quien ya cumplió un año, se especuló que el verdadero padre de ella era Felipe Samura, con quien la influencer barranquillera contrajo matrimonio hace pocos meses.



Lea además: Tomorrowland 2022: conozca cómo puede ver en vivo el festival de música electrónica



Lowe León, cantante y expareja de la influencer barranquillera Andrea Valdiri. Tomado de Instagram

De acuerdo con lo manifestado por el cantante, tras constantes insistencias de su parte para que Valdiri aceptara realizarle la prueba de paternidad a la bebé, finalmente la mujer aceptó y próximamente se conocerá quién es el verdadero padre biológico de Adhara.



"Quiero dirigirme a esa persona y por el amor que en el momento hubo del cual surgió la niña, pero sabes que en el fondo de tu corazón sabes que no soy un mal hombre y sabes que jamás he querido estar lejos de la niña, por eso te pido que lo interiorices y recapacites", dijo León.



​En el video, en el que León fue enfático que solo quiere el bien para la menor y que ella pueda conocer quién es su papá, el artista aseguró que de ser él el padre de Adhara no buscará separarla de su actual entorno familiar, sino que por el contrario, quiere que ella también comparta con la familia de él.



Lea también: Falleció el papá de Carlos Vargas, presentador del programa de farándula 'La Red'



​A través del video en el que con su abogado explica que no quieren señalar a culpables y que fue compartido en redes sociales, Lowe León no solo agradeció a la influencer por aceptar que se realice la prueba, sino también a la actual pareja de ella por cumplir con el rol de padre para la bebé.



​"Aprovechar para darle las gracias a ella por haber tomado esta decisión, porque siento que es lo más sano y les puedo garantizar que aquí lo que hay es amor para mi hija, para que esté con sus hermanos como debe ser. Él está haciendo un rol increíble, también se lo agradezco", precisó.