Falleció el papá de Carlos Vargas, presentador del programa de farándula 'La Red'

El padre del presentador del programa 'La Red', Carlos Vargas, falleció en la tarde de este miércoles 13 de julio en la ciudad de Pereira, esto luego de afrontar complicaciones médicas.



La triste noticia fue confirmada en la emisora La Kalle por parte del también presentador de farándula y compañero de trabajo de Vargas, Carlos Giraldo, quien detalló que el periodista recibió la noticia por medio de una llamada.



"Carlistos se encontraba trabajando cuando cuando recibió la llamada en la que le informaron que lamentablemente su señor padre había fallecido", manifestó Vargas.



​De acuerdo con lo conocido al respecto, aunque el padre de Vargas falleció en la ciudad de Pereira, su funeral se va a realizar en Cartago, Valle, de donde era oriundo el señor Carlos Álvaro Vargas.



​Sobre la salud de su papá, Carlitos, como también es conocido el presentador, había contado que el señor se encontraba hospitalizado hace varias semanas. Incluso, a través de sus redes sociales, el presentador vallecaucano había contado a sus seguidores que estaban necesitando donaciones de sangre para ayudar en la recuperación de su papá.



"Les quiero pedir a todos un gran favor, les voy a contar una incidencia, Mi papá se encuentra hospitalizado hace casi tres semanas. Resulta que tiene varias complicaciones, que no van al caso. Pero, lo que sí necesitamos, si es tan amable, el buen corazón de la gente que quiera donar sangre. Porque mi papá está bajito de hemoglobina y esto le tiene bastante complicada la recuperación. Mi papá es O+, para ver si me ayudan con él", escribió en su momento Vargas.



Tras conocerse la noticia del fallecimiento del señor Vargas, el reconocido presentador no ha vuelto realizar publicaciones en sus redes sociales.