Tomorrowland 2022: conozca cómo puede ver en vivo el festival de música electrónica

Este año regresa el festival Tomorrowland con una gran cantidad de nómina musical para todos los amantes de la música electrónica. Para la vuelta de este icónico evento, se espera la llegada de aproximadamente 700 exponentes del género que se reunirán en Bélgica desde este 15 hasta al 31 de julio.



Este evento convocará a miles de turistas que se acercan al festival para disfrutar por tres semanas consecutivas de la exhibición de diferentes Djs reconocidos a nivel mundial.



One World TV y One World Radio se encargarán de la trasmisión en vivo del festival en donde los espectadores podrán disfrutar de las presentaciones de los productores musicales mas importantes de la industria. De igual forma, la señal en vivo se encontrará disponible desde este viernes en la pagina web oficial del festival y la aplicación.



Dentro de los artistas más importantes que participarán en el festival se encuentran Martin Garrix, Dimitri Vegas and Like Mike, Armin van Buuren, Lost Frequencies y Paul Kalkbrenner, Diplo, Mayor Lazer, entre otros.