Felipe Arias vuelve a Noticias RCN después de estar internado en la UCI

angela marcela alvarez

El reconocido presentador de Noticias RCN, Felipe Arias, volvió este lunes a la pantalla pequeña en la emisión de las 7 p.m, después de varios días de estar internado en la UCI por la gravedad de salud, en este caso no como entrevistador sino como entrevistado.



En entrevista con José Manuel Acevedo, el presentador contó que pasó por difíciles momentos debido a un infarto que presentó el pasado 11 de marzo, el cual lo obligó a permanecer durante varios días en la UCI y ser sometido a dos cateterismos ya que tenía tres arterias obstruidas.



Los médicos le diagnosticaron una arteria coronaria obstruida al 100%, otra al 80% y una tercera al 70%. Este diagnóstico fue sorpresivo para Arias, ya que él se sentía muy saludable, pero no conocía que tenía preexistencias de este tipo, ya que en su familia se han presentado infartos, lo que él heredó y le afectó.



"Fueron momentos difíciles, momentos complejo de mucha reflexión e incertidumbre, pero ahora estamos llenos de esperanza y ganas. Con un corazón un poquito herido, pero con el alma fortalecida", dijo el Arias.



El periodista aseguró que durante los oscuros días las lágrimas no dieron espera, pero lo ayudaron a reflexionar y a tener presente que nunca debe rendirse. Además, afirmó que en el hospital tuvo varios "angelitos en la UCI", haciendo referencia a las enfermeras, quienes constantemente lo animaban y ayudaban en sus peores momentos.



"Lloré muchas veces, pero hay que tener en cuenta que nunca se vale rendirse. Conocí angelitos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Una enfermera llegaba a las tres de la mañana y me decía 'vamos, sé valiente, esto es reservado para valientes y hagamos una oración'", dijo el comunicador.



En entrevista con la FM, el periodista contó que muchas veces sintió de cerca la muerte, tanto que conversaba con las enfermeras para evitar dormirse ya que le daba miedo quedarse dormido para siempre.



Arios explicó que tiene algunas "heridas de guerra" en diferentes partes del cuerpo, pero enfatizó diciendo que su alma seguía intacta. Además, dijo que sus ganas de volver al set de Noticias RCN eran muchas.



El presentador calcula que volverá al set de noticias en dos semanas, fecha que se cumple su incapacidad.