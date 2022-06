Falcao García y Lorelei Tarón revelaron que perdieron su quinto hijo

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Falcao García, Lorelei Tarón, compartió por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que meses atrás estaba esperando su quinto hijo pero que lo habría perdido.



La argentina contó que que el bebé que esperaban tenía 11 semanas cuando lo perdió, y que se trata de uno de los golpes más duros que ha tenido que atravesar su familia.



"Sí lo queríamos mucho, pero no pudo ser, lo perdimos hace un par de meses y ha sido muy duro para toda la familia. Dios sabe cómo hace sus cosas", escribió en su cuenta oficial.



Dentro de la dinámica, también le preguntaron que se sentía llevar una vida perfecta, a lo que la cantante respondió que no consideraba que existiera algo perfecto, y agregó, "y lo que creo es que puedes tener paz y amor, aún en medio de los peores momentos. Puedes tener todo en la vida pero no tener paz o amor. Tu interior determina lo que hagas en tu vida y cómo decides vivir”.



Falcao García y su familia se encuentran de vacaciones después de la pasada temporada que disputó con el Rayo Vallecano y la Selección Colombia. Estos momentos han quedado registrados en las redes sociales del colombiano en donde comparte videos y fotografías con sus hijas Anette, Dominique, Desireé y su hijo Jedidiah.