Después de la polémica desatada en redes sociales por el episodio en el que Amparo Grisales evalúa "con lupa" los genitales de una participante trans en el programa 'Yo Me Llamo', la reconocida influencer Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia', manifestó su descontento.



Durante una ronda de preguntas que Daneidy contestaba con la también influenciadora 'La Jesú', uno de sus seguidores preguntó por la opinión de la empresaria sobre la controversia.



La respuesta de 'Epa Colombia' fue tajante: "eso no se hace, con la lupa, amiga yo me ataco".



Cerró su comentario mientras hacía el reconocido gesto de la Diva que hace referencia a 'erizarse': "Tú puedes ser muy diva, pero respeta porque te peino".



Grisales se había visto obligada a disculparse debido a las críticas en redes sociales que la acusaban de 'transfóbica' y 'misógina'.

Durante el programa de este lunes, Amparo Grisales enunció: "Si ofendí a alguien, reitero que no era mi intención, ni la del programa y mucho menos de Caracol, una empresa respetuosa de la igualdad y los derechos de todos. En este mismo programa me he declarado consentidora, defensora y admiradora de la comunidad Lgbtiq+. Por eso me ha dolido tanto este malentendido. Les pido, por favor, que con esta aclaración que el malentendido llegue a su fin".



Por su parte, la imitadora que protagonizó los hechos junto a Grisales, participó de la emisión del programa 'Día a Día', donde agradeció por las disculpas y añadió que "la manera en que atacaron a Amparo no me pareció, porque odio con odio no va y creo que todo tiene un límite, apoyé hasta cierto punto, pero de ahí para allá no me pareció".